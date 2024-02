A- A+

Audi lança aplicativo que ajuda usuários a acharem pontos de recarga para carros elétricos no Brasil App e-tron tem download gratuito nas lojas de aplicativos dos sistemas Android e iOS

A Audi Brasil lançou aplicativo e-tron, que tem o intuito de integrar a rede de carregadores elétricos da marca e seus parceiros disponíveis em todo o país e, com isso, fomentar a mobilidade sustentável no território nacional.

O app é gratuito e está disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas iOS e Android, e no site da marca.

A ferramenta permite ao usuário ter acesso à rede de estações de recarga rápida de 150kW presentes nas 40 concessionárias da marca e também em outras estações de recargas instaladas em shoppings, hotéis, prédios comerciais, supermercados, restaurantes, entre outros. Motoristas com veículos de todas as marcas podem acessar o aplicativo.

Por lá, o usuário também pode acessar informações sobre a disponibilidade e potência de cada carregador de forma online. Além disso, o cliente pode selecionar seu veículo, ter todo o seu histórico de recarga realizada durante os meses, selecionar os locais favoritos bem como traçar rotas até o carregador através dos aplicativos de navegação disponíveis e também receber informações em tempo real do nível de carga da bateria.

"Estamos presenciando em tempo real a transição para a mobilidade elétrica e neste momento é essencial a união de forças entre os players do setor automotivo para que os usuários tenham não apenas cada vez mais opções de veículos eletrificados, mas também uma rede adequada e integrada para atender à demanda crescente de carregadores. Com o novo aplicativo Audi e-tron, queremos aproximar os usuários das estações de recarga, otimizando o seu tempo e deslocamento", destaca Renato Celiberti, Gerente Sênior de Gerenciamento de Produto da Audi do Brasil.

Os clientes da Audi terão benefícios exclusivos ao acessar o aplicativo, como descontos no valor das recargas e possibilidade de reserva das estações, conforme disponibilidade, realizando a liberação de recarga através do QR Code disponíveis nas estações. Para os clientes da marca, não haverá tarifa de recarga. Já para os clientes de outras fabricantes, será cobrada uma tarifa média sugerida de R$ 3,50 por KW nas concessionárias da Audi do Brasil.

O aplicativo foi desenvolvido pela Easy Volt, startup de mobilidade elétrica pioneira em serviços de CaaS (Charge as a Service) no Brasil e que já recebeu duas rodadas de investimento da Vibra Energia. Além do desenvolvimento e da operação do aplicativo, também ficou a cargo da Easy Volt o suporte ao usuário, fornecido em regime de 24 horas e sete dias por semana por meio de uma linha telefônica 0800.

“O app e-tron é mais um case de sucesso que vai ao encontro da estratégia de eletrificação da Audi do Brasil. E mostra a capacidade da Easy Volt em atuar com excelência em qualquer etapa da cadeia de valor da eletromobilidade no que se refere à infraestrutura de recarga, já que somos a empresa mais verticalizada desse segmento”, declara o CEO da Easy Volt, Gustavo Tannure.

