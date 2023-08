Audi lança Audi Q8 e-tron no Brasil; saiba preços e detalhes

A- A+

O modelo 100% elétrico da Audi foi lançado no Brasil. Se trata do Q8 e-tron, disponível nas versões Performance Black e Launch Edition. O carro introduz no país o novo padrão global de nomenclatura da linha e-tron: a partir de agora, os próximos lançamentos das linhas A e Q com número final par receberão a motorização elétrica, enquanto os modelos com dígito final ímpar seguirão com a motorização a combustão ou híbrida.

"O novo Audi Q8 e-tron estabelece um marco temporal na história da Audi no Brasil. Estamos iniciando uma nova fase com foco total na progressividade e eletrificação da mobilidade. Os nossos produtos serão guiados pela busca contínua de tecnologias que permitam acessar distâncias cada vez mais amplas com maior velocidade de carregamento e regeneração de energia", afirma Daniel Rojas, CEO e Presidente da Audi do Brasil.

Design

No design, o carro conta com com logotipo bidimensional em tonalidade fosca, e a identificação do modelo e da versão situada de maneira discreta na coluna central com tonalidade preto brilhante.

Dentre as novidades, os destaques vão também para os novos para-choques dianteiro e traseiro, além da grade frontal com linhas mais envolventes e um filete iluminado separando os faróis dianteiros em LED Matrix, que foram aprimorados.

O modelo recebeu melhorias aerodinâmicas, incluindo elementos no interior do para-choque frontal que otimizam o fluxo de ar que entra no veículo e reduz a resistência do ar, combinado ao baixo centro de gravidade, que garante maior estabilidade em todas as condições e terrenos.

Na parte interna, a cabine recebeu isolamento acústico aprimorado. Os revestimentos dos bancos são de couro e tecido Dinamica em ambas as versões. O volante e apoio de braço das portas também são em couro.

Audi Q8 e-tron. Audi/Divulgação

Na versão Performance Black, as costuras são cinza rocha com detalhes do painel em cinza vulcão. Já na versão Launch Edition, as costuras são vermelhas, assim como as bordas dos cintos (padrão Audi Sport) e detalhes em fibra de carbono no painel.

As dimensões externas do modelo Audi Q8 Sportback e-tron são 4.915 mm (comprimento), 2.189 mm (largura), 1.619 mm (altura) e 2.928 mm (entreeixos). A capacidade do porta-malas é de 528 litros, e o peso total do veículo é de 2.715 quilos.

Na versão SUV, a altura é um pouco maior, de 1.633 mm. Nessa carroceria, a capacidade do porta-malas sobe para 569 litros, e o peso total é de 2.720 quilos. As duas carrocerias possuem o porta-malas dianteiro de 60 litros.

Audi Q8 e-tron. Audi/Divulgação

As cores de pintura externa disponíveis na versão Launch Edition são Branco Geleira, Cinza Cronos, Cinza Daytona, Preto Mito e Cinza Imã (Sólida).

Já na versão Performance Black, as opções são Cinza Imã (Sólida), Azul Ultra, Cinza Cronos, Branco Geleira, Marrom Madeira, Preto Mito, Azul Plasma e Vermelho Soneira (metálicas), e Cinza Daytona (perolizada).

Bateria e potência

O Audi Q8 e-tron ganhou uma nova bateria com célula química avançada, com capacidade aumentada em 20% em relação à bateria anterior, indo de 95 kWh para 114 kWh. A capacidade de carregamento, por sua vez, foi ampliada em +20 kW, para 170 kW, permitindo a recarga elétrica de 10% a 80% em apenas 31 minutos.

O modelo é equipado com dois propulsores elétricos com potência combinada de 408 cavalos e 664 Nm de torque, atuando em sintonia com a consagrada tração integral quattro.

O conjunto mecânico confere ao utilitário um desempenho altamente esportivo: a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 5,6 segundos, e a velocidade máxima é de 200 km/h (limitada eletronicamente).

O condutor pode, ainda, escolher entre sete modos de condução pelo Audi Drive Select.

Equipamentos e itens de segurança

Ambas as versões contam com vasto itens de segurança. Confira:

Controle de cruzeiro adaptativo (ACC);

aviso de saída de faixa (LKAS) com assistente de emergência;

câmera 360° com sistema Parking Assist Plus;

faróis Matrix LED com setas dinâmicas;

Audi Side Assist, composto por monitor de ponto cego, monitor de tráfego reverso e exit warning que identifica a aproximação de algum objeto nas laterais do veículo, retardando a abertura das portas para evitar acidentes.

O lançamento da Audi possui também extensa lista de itens de entretenimento e comodidade, que incluem ar-condicionado de quatro zonas, sistema de som Bang & Olufsen 3D, teto solar panorâmico e volante de três raios multifuncional com regulagem elétrica.

A versão Launch Edition conta, ainda, com o Pacote Black Plus exterior, que agrega frisos externos em preto brilhante, Audi rings na cor cinza escurecido, capa dos retrovisores na cor preta, grade Singleframe na cor do veículo, rodas de 22 polegadas Audi Sport com design exclusivo e polidas na cor cinza titânio, Audi Beam exclusivo “e-tron edition” e capacidade de carga 22kW no modo AC.

Audi Q8 e-tron. Audi/Divulgação

Entre os itens opcionais de ambas as versões estão Faróis Digitais Matrix LED, incluindo projeções e animações (R$ 25.000,00); e Retrovisores virtuais (R$ 15.000,00). Já a Capacidade de carga AC 22 kW (R$ 16.500) é item opcional da versão Performance Black.

Valores

O preço sugerido dos modelos é de R$ 669.990,00 (SUV) e R$ 699.990,00 (Sportback) na versão Performance Black. Já a versão Launch Edition o SUV sai por R$ 681.990 e o Sportback por R$ 711.990,00.

