Audi Q7 é o carro oficial da turnê do reencontro dos Titãs, que começa nesta quinta-feira (27) O modelo, que comporta os 7 integrantes, acompanha a banda durante os shows em 17 cidades no Brasil

A Audi do Brasil anunciou que o modelo Q7 vai acompanhar a banda Titãs na turnê “Encontro: todos ao mesmo tempo agora”, que começa nesta quinta-feira (27) no Rio de Janeiro e passará por mais 16 cidades brasileiras entre abril e junho deste ano, incluindo o Recife (2 de junho), e promete impactar mais de 200 mil pessoas.

A turnê celebra um encontro inédito reunindo os membros da formação original da banda de rock clássico nacional pela primeira vez em 40 anos de história. O Audi Q7, que comporta os 7 integrantes – Nando Reis, Arnaldo Antunes, Paulo Miklos, Charles Gavin, Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto – será o transporte oficial dos artistas durante os shows.

Audi Q7 possui sete lugares com bancos traseiros são bipartidos. Renato Durães

O maior SUV da marca e único modelo de sete lugares, possui o potente motor 3.0 TFSI, que desenvolve 340 cv de potência e torque de 500 Nm. O SUV faz de 0 a 100km/h em 5,9 segundos e a velocidade máxima é limitada eletronicamente em 210 km/h.

O conjunto é complementado por um sistema de transmissão automática Tiptronic de oito velocidades e tração Quattro. O Audi Q7 está disponível nas versões 3.0 Performance Quattro e 3.0 Performance Black Quattro e o valor é a partir de R$ 562.990.

"Para a Audi, criar conexões com o público por meio de boas histórias é essencial. Levar os Titãs para rodarem o Brasil inteiro com o icônico Audi Q7 durante a histórica turnê Encontro faz parte de um dos projetos especiais da marca das quatro argolas no qual proporcionamos experiências únicas aos nossos clientes. E a realização da parceria com uma das maiores bandas da música brasileira é uma honra para nós”, afirma Cláudio Rawicz, diretor de Comunicação e Marketing da Audi do Brasil.

