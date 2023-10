A- A+

Audi RS 6 Avant Performance é confirmado no Brasil para 2024, por R$ 1.193.990,00 Modelo tem 630 cv e vai de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos

Em 2024, chega ao Brasil o novo Audi RS 6 Avant Performance por R$ 1.193.990,00. A marca das quatro argolas confirmou o modelo no País e promete, segundo a própria Audi, ser o RS 6 mais potente de todos os tempos.

"Nascemos nas pistas de competição e carregamos essa herança ao longo das décadas em nossos produtos, que são criados e lapidados constantemente para oferecer aos clientes nada menos do que o máximo em termos de experiência ao volante. Queremos proporcionar sensações indescritíveis, momentos inesquecíveis. A performance em seu estado de arte", afirma Diego Borghi, diretor de vendas da Audi do Brasil.

Motorização

O motor tem propulsor 4.0 litros TFSI V8 biturbo com turbo-compressores e pressão de 2,6 bar. Isso faz com que a transmissão tenha respostas ainda mais rápidas do conjunto mecânico.

A potência é de 630 cv, ficando entre 6.000 a 6.250 rpm, e o torque 850 Nm, indo de 2.050 a 4.500 rpm. O propulsor funciona por meio da transmissão tiptronic de oito velocidades para o sistema de tração integral permanente quattro.

O carro possui seis modos de condução pelo Audi drive select: Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic e os dois modos customizáveis RS1 e RS2.

Audi RS 6 Avant Performance. Divulgação/Audi

A aceleração vai de 0 a 100 km/h em impressionantes 3,4 segundos. Já o 0 a 200 km/h é feito em 11,7 segundos. A velocidade máxima é de 280 km/h.

O modelo ainda conta com tecnologia de assistência elétrica MHEV, composta por uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia (BAS) em um sistema elétrico primário de 48 volts, combina desempenho, eficiência e redução no nível de emissão de poluentes.

Sendo assim, o modelo pode se deslocar em velocidades entre 55 e 160 km/h com o motor desligado e, em seguida, o BAS reinicia o propulsor rápida e confortavelmente. Durante a desaceleração, o BAS pode recuperar até 12 kW de energia.

Design

Na parte externa, o RS 6 Avant Performance ostenta a carroceria stationwagon. Na dianteira, as amplas tomadas de ar e os faróis Full LED Matrix de série, com luz de direção dinâmica e Audi Laser Light, separam a grade singleframe hexagonal em estrutura de colmeia. Na traseira, o carro tem as lanternas em LED e duas saídas de escapamento ovais.

As rodas podem ter acabamento preto brilhante, cinza fosco e preto fosco.

Internamente, o carro tem tela superior com 10,1 polegadas oferece o sistema MMI com inúmeras informações e opções de personalização do veículo, sistema de som e entretenimento, e interface com smartphones por meio dos sistemas Android e iOS.

Já o display inferior tem 8,6 polegadas sobre o console central e permite acesso aos controles de climatização.

Em frente ao motorista, surge o Audi Virtual Cockpit com layout RS e novas barras coloridas. O painel exibe inúmeros dados sobre o veículo, desde a temperatura e pressão dos pneus, torque, potência e temperatura do óleo do motor, até os tempos de voltas, medições de aceleração e forças “G”.

Audi RS 6 Avant Performance. Divulgação/Audi

O novo RS 6 Avant Performance combina materiais nobres como Alcantara, couro e fibra de carbono no acabamento interno. Os bancos em couro com costura vermelha e a sigla RS no encosto têm abas laterais generosas, garantindo conforto e firmeza, principalmente nas curvas sinuosas.

Entre os itens de série são oferecidos ar-condicionado automático de quatro zonas, pacote de luzes customizáveis com 30 opções de cores, volante multifuncional com regulagem elétrica e aquecimento, controle de cruzeiro adaptativo com aviso de saída de faixa, park assist, Audi Phone Box Light (que carrega o celular por indução) e sistema de som Bang & Olufsen.

Audi RS 6 Avant Performance. Divulgação/Audi

Além disso, o modelo ainda conta com diferencial esportivo quattro, eixo traseiro dinâmico, suspensão a ar adaptativa e esportiva Plus com Dynamic Ride Control (DRC), pinças de freio na cor vermelha, teto solar panorâmico e faróis Full LED Matrix HD com luz de direção dinâmica e câmera 360º.

O porta-malas tem generosos 565 litros de capacidade. Já a capacidade do tanque de combustível é de 73 litros.

O veículo tem 4.995 mm de comprimento, 2.110 mm de largura, 1.487 mm de altura e 2.930 mm de distância entre-eixos.

