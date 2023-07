A- A+

Barbiecore: Fiat 500 é transformado em carro da Barbie por influencer Débora Porto investiu R$ 16 mil no sonho de infância de ter o carro da boneca mais famosa do mundo

O mundo está cor de rosa esta semana e não é por acaso. A forte campanha de marketing do filme mais aguardado do ano: “Barbie” (2023), estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling e com direção de Greta Gerwig.

Em todo o Brasil, a estética Barbiecore foi além das salas de cinema e tomou conta das ruas, inclusive do trânsito.

Em Jaú, no interior de São Paulo, a influenciadora Débora Porto surpreendeu os mais de 1,6 milhão de seguidores no Instagram e os moradores da cidade com um Fiat 500 rosa choque, inspirado na miniatura do modelo que foi criado em 2009 com uma parceria entre a Mattel e a Fiat, para celebrar os 50 anos da criação da boneca.

Miniatura do modelo foi criado em 2009 para celebrar os 50 anos da boneca. Reprodução

Com essa memória afetiva ainda viva, Débora não mediu esforços para transformar o sonho de infância em realidade. Ela conta que comprou o carro em 2015 e, desde então, sempre pensou em pintá-lo de rosa, mas, na época, tinha medo dos comentários.

“Há 8 anos, eu achava impensável dirigir um carro rosa, eu tinha medo de ficar marcada na cidade. Mas a estreia do filme me deu coragem para realizar o meu sonho sem me importar com o que os outros acham”, explicou.

A influenciadora gastou cerca de R$ 16 mil com a pintura completa do automóvel. Ela disse que a maior dificuldade foi encontrar a cor pink exatamente como era a cor do carro de brinquedo.

“Falei com mais de 16 profissionais para conseguir essa cor, foi muito difícil. Muitos não encontravam a cor certa para pintar”. Logo após receber o carro, a modelo fez um ensaio fotográfico para comemorar a aquisição.

Carro da Barbie - Débora Porto gastou cerca de R$ 16 mil para pintar o carro. Divulgação

Oferta recusada

Apelidado de “Encantado” pela influencer, o veículo recebeu uma oferta de compra de R$ 80 mil, que foi prontamente recusada pela dona.

“Não vendo. Ele é o meu xodó, meu sonho realizado”, enfatizou ela. “Mal posso esperar pela estreia do filme para ir ao shopping com o meu carro rosa”, completou.

