A- A+

BMW abre inscrições para o Driver Training 2024 com módulos sobre carros 100% elétricos e BMW M Curso conta com duas opções de treinamento e participação dos pilotos Ingo Hoffmann e Helena Deyama

Com foco em habilidades, segurança de direção e esportividade, a BMW no Brasil abre inscrições para o BMW Driver Training. O curso vai ser ministrado pelo piloto oficial da BMW e maior campeão da Stock Car, o Ingo Hoffman, além da participação de Helena Deyama, piloto brasileira renomada mundialmente, como instrutora.

Neste ano, o BMW Driver Training conta com duas opções de treinamento: o Módulo Experience - programa com veículos da frota BMW, e Módulo Performance - veículo BMW do próprio cliente.

O curso acontece em duas localidades no interior de São Paulo. Nos dias 3 e 4 de maio, e 21 e 22 de junho, o curso apenas do Módulo Experience acontece no Circuito Panamericano, na cidade de Elias Fausto. Já nos dias 9 e 10 de agosto, e 27 e 28 de setembro, no Autódromo Velocitta, no município de Mogi Guaçu, com o Módulo Experience e Módulo Performance.

O treinamento é aplicado por pilotos profissionais e especialistas em segurança e performance, proporcionando aos participantes o aprimoramento de conhecimentos ao volante em diferentes situações de pistas e no trânsito, orientando ao motorista a prever, analisar e reagir a possíveis cenários de risco, além de melhorar tempos em pista.

O curso é limitado a 20 participantes, divididos em duas turmas de 10 alunos. Para inscrição e informações sobre atividades e compra de ingressos, basta acessar o site treinamento.

Veja também

VOTAÇÃO Caso Marielle: partido de Bolsonaro foi unânime na CCJ pela soltura de Brazão