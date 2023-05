A- A+

BMW revela i5 com versão 100% elétrica do Série 5; confira detalhes Série 5 2024 tem até 600 cv na versão elétrica; marca estuda trazer o carro para o Brasil

A nova geração do Série 5 foi apresentado pela BMW. Será inicialmente produzido nos modelos 530i e 530i xDrive, i5 eDrive40 e i5 M60 xDrive. Os dois primeiros são híbridos leves, enquanto os tops de linha são 100% EV.

Sob o capô do novo Série 5 a combustão, está um novo motor de quatro cilindros turbo de 2.0 litros, associado a um sistema híbrido leve de 48 volts. Ele impulsiona as versões de entrada, o 530i e 530i xDrive, com potência de 255 cavalos.

A versão topo de linha a combustão, o 540i xDrive, recebe um motor turbo de seis cilindros em linha de 3.0 litros atualizado, que entrará em produção em novembro de 2023. Ele gera 375 cavalos, um aumento de 40 cavalos em relação à última geração.

No mercado europeu, o lançamento do BMW 5 Series contará com os modelos Sedan BMW 520i com 208 cv, BMW 520d Sedan (diesel) e o BMW 520d xDrive Sedan.

O i5 também está disponível em duas variantes. Tanto o i5 eDrive40 quanto o i5 M60 xDrive possuem a mesma bateria, com capacidade de energia utilizável de 84.3 kWh. No entanto, a potência diverge. O i5 eDrive40 oferece uma potência estimada de 335 cavalos, enquanto o i5 M60 xDrive entrega 600 cavalos.

Na versão topo de linha, o torque do sistema é de até 820Nm quando a função M Sport Boost ou M Launch Control é ativada. Isso permite que o BMW i5 M60 acelere de zero a 100 km/h em 3,8 segundos, com velocidade máxima limitada a 230km/h.

Novo Série 5 conta com duas versões i5 de motores. Divulgação Novo Série 5 conta com duas versões i5 de motores. Divulgação

Tanto os modelos a gasolina quanto os elétricos do 5 Series oferecem uma variedade de modos de condução. Os modos Efficient e Sport, característicos da BMW, também estão presentes aqui. A BMW incluiu um novo modo (que estreou no i7 M60) chamado “Max Range”, dentro do modo Efficient. Nesse modo, a potência do motor elétrico e a velocidade máxima são limitadas (e algumas funções de conforto são reduzidas) para aumentar a eficiência e, como o nome sugere, maximizar a autonomia.

Os respectivos valores WLTP de alcance são 455 até 516 quilômetros para o BMW i5 M60 xDrive e 477 até 582 quilômetros para o BMW i5 eDrive40. Com a nova função Max Range, o alcance pode ser aumentado em até 25%, se necessário, limitando a potência e a velocidade e desativando as funções de conforto.

O torque de 81 kgf.m pode ser ampliado para 83,6 kgf.m com um “boost” ou com o lauch control acionado. O i5 M60 xDrive pode chegar aos 100 km/h em menos de 4 segundos. A velocidade máxima, limitada eletronicamente, é 230 km/h.

Desing

A nova geração do Série 5 está maior. São 1,51 m de altura, 1,90 m de largura e 5,06 m de comprimento, além de 2,99 m de entre-eixos.

A BMW afirma que a nova grade dianteira do Série 5 foi inspirada nas gerações anteriores conhecidas por suas “narinas de tubarão”, e os faróis de quatro elementos retornam com novas luzes diurnas verticais e sinalizadores de direção. Na lateral, grade frontal verticalizada em contraste com o capô longo, além de uma linha de teto mais inclinada que se estende até a traseira. As rodas têm 19 polegadas, com opções que vão até 21 polegadas.

As saias laterais pretas ajudam a reduzir o peso visual do perfil lateral, e o icônico detalhe da janela, conhecido como “curva Hofmeister”, agora exibe o número “5” em relevo. Na traseira, as lanternas sutis em formato de “L” são realçadas por uma faixa cromada, com uma parte traseira plana, provavelmente projetada para obter vantagens aerodinâmicas.

Tecnologia

O painel do novo BMW Série 5 tem um número significativamente reduzido de botões e controles em comparação com o modelo anterior. Isso é obtido através da consistente digitalização de funções.

O sistema de exibição digital possui tela de informações de 12,3” e uma tela de controle de 14,9”. O volante também foi redesenhado com sua parte inferior achatada e função tátil nos painéis de controle e na alavanca seletora no console central.

Ele vem com dois sistemas operacionais: o IOS e o Android, além de telefonia móvel 5G como padrão.

O novo BMW Série 5 passou a contar com mais sistemas automatizados de condução como padrão ou opcional, com destaque para o Driving Assistant Professional com função Stop & Go.

Modelo sob nova linha traz destaques sobretudo nas tecnologias de condução. Divulgação

Essa função inclui o sistema Highway Assistant, que isenta o motorista de atividades de direção em rodovias com faixas estruturalmente separadas.

Isso significa dizer que, em velocidades de até 130 km/h em rodovias, o motorista pode tirar as mãos do volante e descansar, desde que mantenha a atenção na pista.

Outra tecnologia que chama a atenção para o novo Série 5 é o Active Lane Change Assistant, que permite a mudança de faixa sugerida pelo veículo com o simples gesto de olhar no retrovisor para confirmar a ação.

Esse sistema também assume os movimentos de direção necessários automaticamente, se o tráfego permitir.

Por fim, em termos de tecnologia de condução, o modelo ainda conta com Parking Assistant e Reversing Assistant, para estacionamento automatizado e manobras controladas por smartphone.

Lançamento e valores

As vendas começam em outubro deste ano nos EUA. Por lá, o i5 deve custar cerca de US$ 67.795 (aproximadamente R$ 340 mil, em conversão direta), mas pode chegar a US$ 85.095 (cerca de R$ 425 mil) na versão topo de linha.

Como todas as gerações de modelos anteriores, o novo BMW Série 5 é produzido na fábrica do BMW Group em Dingolfing, onde também são fabricados os motores elétricos e as baterias de alta tensão para o BMW i5.

A BMW do Brasil diz estudar comercializar o veículo no mercado brasileiro, ainda sem confirmação.

Veja também

Saúde Fiocruz prepara médicos para o combate a efeitos de agrotóxicos