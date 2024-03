A- A+

BMW Série 5 é eleito o Carro de Luxo Mundial do Ano 2024 Anúncio foi feito no Salão Internacional de Nova York, no prêmio World Car Awards

Com motorização totalmente elétrica, design de luxo, interior espaçoso e como vários itens digitais de série, o BMW i5 foi eleito pelo World Car Awards o Carro de Luxo Mundial de 2024. A cerimônia aconteceu no Salão Internacional do Automóvel de Nova York 2024, em cerimônia transmitida mundialmente.

O júri chegou ao consenso após extensos teste drives realizados pelos cerca de 100 jornalistas automotivos de 30 países. O BMW Série 5 venceu a concorrência de um conjunto de 13 novos veículos de luxo, conquistando o júri não só pela majestosa entrega de potência do seu portfólio de motores de combustão eletrificados, mas também pelo sistema de propulsão elétrica e seus elevados níveis de conforto em viagens de longa distância e inúmeras inovações digitais.

BMW i5 tem traseira parecida com a do i7, mas lanternas têm personalidade própria | Foto: BMW/Divulgação

O modelo, avaliado em R$ 759.950, vem equipado com a tecnologia BMW eDrive de quinta geração e acompanhado de dois motores elétricos. Um atrás e um sob o capô dianteiro (portanto, tração integral). Respectivamente, desenvolvem potência de 261 cv e 340 cv. Na soma, de acordo com a BMW, são 601 cv e 82 mkgf de torque máximo (entrega instantânea). A aceleração vai de 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos, podendo alcançar a velocidade máxima de 230 km/h, limitada para preservação da bateria.

Na parte interna, o cockpit é clean com poucos botões. O conceito Shy Tech, que estreou no BMW iX, possibilita controlar as funções do carro por comandos de voz, gestos ou tato. Na cabine, destaque para o requinte do acabamento, que tem até painel com detalhes de fibra de carbono e elementos em cristal, como o botão Start&Stop.

O quadro de instrumentos (12,3") e a central multimídia (14,9", com Apple Car Play e Android Auto sem fio) se reúnem em uma única peça. O veículo ainda conta com uma câmera que exibe (no quadro de instrumentos) o que vem à frente do carro.

BMW i5 tem o interior muito parecido com o do maior sedã da marca, o i7 | Foto: BMW/Divulgação

Na lista de equipamentos, o BMW i5 traz diversos assistentes de direção. Por meio do Driving Assistant Professional, oferece controle adaptativo de velocidade, Lane Keeping Assistant (assistente de faixa) e Parking Assistant Professional, onde o i5 estaciona 100% sozinho, sem necessidade de acelerar ou frear. Há, ainda, alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções.

O modelo conta, também, com o Digital Key Plus, sistema de chave virtual, compatível com iPhone e smartphones Samsung Galaxy, que dispensam a chave física e facilitam o acesso ao carro exclusivamente com o celular. Já o sistema de som do novo BMW i5 é assinado pela Bowers & Wilkins. Tem 665 watts de potência em 17 alto-falantes.

No total, o sedã tem dez opções de cores para a carroceria. São elas: Branco Alpino, Preto Safira, Preto Carbono, Cinza Sophisto, Branco Mineral, Azul Phytonic, Cinza Oxide, Cinza Brooklyn, Verde Cape York e Vermelho Fire.

