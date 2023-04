A- A+

Brasil é o segundo pior país do mundo para se dirigir, diz estudo O ranking tem a Rússia em primeiro, e o México em terceiro lugar

Estudo diz que o Brasil é o segundo pior lugar para se dirigir no mundo. De acordo com o ranking, encabeçado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pela Compare The Market, o País perde apenas para a Rússia.

Quatro fatores foram considerados pelo estudo: o custo de manutenção do carro em relação à renda, o nível de congestionamento, o índice de qualidade das estradas e o índice de mortalidade no trânsito.

O Brasil possui baixa qualidade nas estradas (3,1) e um alto nível de mortalidade no trânsito (16 a cada 100.000 pessoas). Além disso, o alto nível de congestionamento (28%) e alto custo de manutenção em relação à renda (26%).

Já a Rússia, que ocupa o primeiro lugar do ranking, tem o pior índice de qualidade das estradas (2,9) e o pior nível de congestionamento (37%). O índice de mortalidade é um dos mais altos, cerca de 12 a cada 100 mil pessoas.

A lista segue com o México em terceiro lugar, África do Sul em quarto e a Irlanda completando os cinco piores países para dirigir.

Ranking pior países para se dirigir. OCDE/Compare The Market

Os melhores do ranking

O estudo também elencou os países que atingiram os melhores índices. O pódio é composto pela Dinamarca, em primeiro lugar; Estados Unidos (EUA) e Holanda em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

O país escandinavo possui um dos menores índices de mortalidade no trânsito, apenas 3,7 a cada 100.000 pessoas, além de estradas de alta qualidade (5,5) e baixo nível de congestionamento.

Os EUA, por sua vez, ficaram em segundo lugar no ranking, principalmente pelo baixo nível de congestionamento (14%) e pelo baixo custo de manutenção (13%), o menor entre todos os países (18%).

Holanda, Portugal e França finalizam o ranking dos cinco melhores países, para se dirigir.

Ranking melhores países para se dirigir. OCDE/Compare The Market

Veja também

Economia Em março, cesta básica ficou mais barata no Recife e outras 13 capitais brasileiras