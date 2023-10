BYD assume fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia; investimento é de R$ 3 bilhões

A- A+

A antiga fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, agora vai sediar a linha de produção dos carros da BYD. A marca chinesa e o governo baiano fecharam acordo no última segunda (9). O investimento no estado será de cerca de R$ 3 bilhões na criação de três fábricas: uma para automóveis, outra de caminhões e ônibus e uma última de beneficiamento de lítio (elemento usado nas baterias de elétricos e híbridos).

A capacidade inicial vai ser de cerca de 20 mil veículos por ano, mas o volume pode aumentar para 50 mil se necessário, segundo a marca. O empreendimento promete gerar mais de 5 mil empregos diretos e indiretos. A previsão de início das operações é no segundo semestre de 2024.

Segundo a da CEO da BYD Américas, Stella Li, o local vai ter um centro de desenvolvimento de tecnologia comparado ao "Vale do Silício", região americana que abriga muitas startups e empresas globais de tecnologia, como Apple, Facebook e Google.

BYD é a sigla para Build Your Dreams ["Construa Seus Sonhos"]. Fazendo uma relação com o nome e conceito da marca, Li afirmou: "Vamos construir os sonhos aqui no estado da Bahia".

O SUV híbrido plug-in flex Song Plus vai ser o primeiro de cinco modelos a ser produzido no local. Atualmente, o veículo é importado da China e custa R$ 270 mil. Outro forte candidato para ser nacionalizado é o hatch compacto Dolphin, lançado recentemente por menos de R$ 150 mil.

A gigante chinesa ainda vai produzir o elétrico subcompacto Seagull e uma picape. O quinto produto ainda não foi revelado.

Durante a cerimônia de fechamento do acordo, o governador Jerônimo Rodrigues assinou um projeto de lei que será enviado para votação na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), garantindo que os carros elétricos produzidos na Bahia, com valor de até R$ 300 mil, vão ficar isentos do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA). Para veículos acima desse valor, será fixado o percentual de R$ 2,5% para o IPVA, igual ao aplicado aos demais automóveis.

A meta da BYD é participar como grande player do mercado no segmento dos veículos urbanos e entregar carros como o Seagull, 100% elétrico, ao preço entre R$ 100 mil e R$ 110 mil.

Presente no Brasil desde 2015, a BYD também tem uma fábrica que produz chassis de ônibus elétricos e módulos fotovoltaicos para painéis solaresm em Campinas e outra em Manaus, onde produz baterias de fosfato de ferro-lítio.

