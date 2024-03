A- A+

BYD chega à marca de 7 milhões de veículos de energia limpa produzidos; empresa é líder global no segmento Com crescimento rápido no mercado internacional, vendas tiveram aumento de 337% entre 2022 e 2023

Líder mundial na fabricação de veículos de energia limpa e baterias, a BYD tornou-se, nesta segunda-feira (25), a primeira montadora do mundo a alcançar a produção de 7 milhões de veículos 100% elétricos e híbridos. O marco foi conquistado com modelo DENZA N7 fabricado em Jinan, na China.

A BYD chegou à produção de um milhão de veículos de energia limpa em maio de 2021. Foram mais 18 meses para pular de um para três milhões. Dos três para os cinco milhões de unidades foram apenas mais nove meses. O ritmo de crescimento seguiu acelerado e, em apenas sete meses, a BYD atingiu o marco de sete milhões, demonstrando uma cadeia de abastecimento robusta e capacidade de produzir em larga escala.

Em 2023, as vendas anuais acumuladas de veículos elétricos da BYD dispararam para 3,02 milhões de unidades, consolidando a empresa como líder global no segmento.

A BYD também está crescendo rapidamente no mercado internacional. No ano passado, as vendas de carros de passageiros de energia limpa no exterior chegaram a 240.000 unidades - um crescimento de 337% em relação a 2022. Com isso, a BYD se tornou o principal exportador chinês de veículos elétricos.

Os veículos elétricos e híbridos da BYD já rodam em 64 países e regiões globalmente, com investimentos estratégicos em fábricas no Brasil, Tailândia, Uzbequistão e Hungria.

Vendas no Brasil

O BYD Dolphin Mini é o veículo com melhor eficiência energética do País, com um rendimento de 0,41MJ/km, equivalente a incríveis 70 km/litro em veículo movido a combustão foi o campeão de vendas com 312 unidades.

Em segundo lugar, ficou o irmão mais velho Dolphin, com 256 unidades. Na terceira posição, aparece o BYD Song Plus DM-i com 248 carros. O único modelo híbrido vendido atualmente pela BYD no Brasil, que tem autonomia de mais de 1.000 km com um tanque e uma carga na bateria, também é o campeão de vendas da categoria.

Ranking dos carros mais vendidos da BYD no Brasil | Foto: BYD/Divulgação

