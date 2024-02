BYD lança o Dolphin Mini, carro elétrico que promete conquistar mercado brasileiro; confira

A- A+

Começa a ser vendido, nesta quarta (28), o Dolphin Mini, aposta da BYD para o mercado automotivo no Brasil. Como estratégia, a companhia ofereceu desconto de pré-venda de R$ 10 mil no carro elétrico, que tem valor de R$ 115.800. De acordo com a montadora, já são mais de 6,5 mil solicitações em três dias. O preço é maior do que os especialistas cogitavam, que era R$ 100 mil.

Com parte da estratégia de marketing, o lançamento foi transmitido ao vivo pela internet e teve como anfitrião o apresentador global Luciano Huck.

Durante o lançamento, além do preço, foi mostrado um combinado de como as demais variáveis de custo, como IPVA, seguro, combustível e manutenção, é vantajoso em relação aos carros concorrentes com motor a combustão.

“O lançamento vai ter muito ‘ponta do lápis’. Aí não inclui só o valor do carro, mas a isenção do IPVA em algumas capitais, o desgaste menor que peças de carros elétricos têm e a autonomia de recarga”, destacou Pablo Toledo, diretor de Comunicação e Marketing da companhia.

O novo compacto chinês tem 3,78 metros de comprimento e 2,50 metros de distância entre-eixos | Foto: BYD/Divulgação

Dolphin Mini, um carro elétrico compacto, com motor de 75 cavalos e 13,8 kgfm de torque, que promete economia com combustível e manutenção, e opcionais tecnológicos. O compacto tem como opções de condução os modos Normal, Eco, Sport e de terrenos de baixa aderência.

Dentre os itens de série estão o câmbio automático, o banco do motorista tem ajuste elétrico. O carro também tem central multimídia de 10,1 polegadas com tela giratória, câmera e sensor de ré e carregamento do celular por indução.

O veículo ainda vem de fábrica com 6 airbags, controles de tração e estabilidade, Isofix, direção elétrica, sistema de monitoramento de pressão dos pneus, partida remota, piloto automático, faróis full LED, ar-condicionado automático, freio de estacionamento eletrônico com Auto-Hold e rodas de liga leve aro 16 completam a ampla lista de equipamentos.

Dolphin Mini traz central multimídia de 10,1 polegadas com tela giratória, além de carregamento por indução | Foto: BYD/Divulgação

Com 3,78 metros de comprimento, novo chinês tem uma ótima distância entre-eixos, de 2,50 metros, que resulta em bastante espaço para os joelhos de quem vai no banco de trás. O subcompacto da BYD transporta até quatro pessoas adultas com conforto razoável. O modelo tem desempenho de carro 1.0 e proposta de um carro para vias urbanas.

A velocidade máxima é de 130 km/h, e a aceleração vai de 0 a 100 km/h em 14,9 segundos. Segundo o Inmetro, a autonomia é de 280 km com bateria de 38,8 kWh de capacidade. A recarga em corrente contínua (DC) de 30% a 80% promete ser feita em apenas 30 minutos.

O carro chega às lojas em quatro cores de carroceria: preto, branco, rosa e verde. Segundo a BYD, 6.172 carros foram comprados na pré-venda do subcompacto pelo Mercado Livre.

Porta-malas do Dolphin Mini tem 230 litros| Foto: BYD/Divulgação

O porta-malas tem capacidade volumétrica declarada de 230 litros. Não há tampão para esconder a bagagem. O compartimento traz bolsa com um carregador para tomadas convencionais e um estojo com ideogramas chineses que significa "caixa de ferramentas". Dentro dele, há um kit selante de furos, pois o carro não tem estepe nem pneu de uso temporário.

No Dolphin Mini, a BYD deverá cobrar pelas revisões anuais, porém a promessa é de revisões mais baratas.

Garantia de 5 anos

Os carros da BYD são conhecidos por sua garantia estendida de 5 anos ou 500 mil km, com 8 anos de garantia exclusiva para a bateria. Mas há restrições como a garantia de 2 anos para faróis e lanternas de LED, além de garantias menores para sistemas específicos, como suspensão e direção.

Recarga

Conforme revelado pela marca chinesa, os donos dos BYD Dolphin Mini adquiridos na pré-venda no Brasil terão recarga grátis por um ano, com limite de 100 KWh por mês. Além disso, vão ganhar o carregador doméstico de brinde, avaliado em cerca de R$ 7 mil.

A disponibilidade será feita em parceria com a Raízen, detentora da marca Shell no Brasil. Em fevereiro, as duas empresas anunciaram que irão implantar 600 novos pontos de recarga rápida de carros elétricos no País.

