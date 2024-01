A- A+

BYD ultrapassa Tesla no último trimestre como a maior fabricante de carros elétricos do mundo Com maior gama de veículos, montadora chinesa vendeu mais de 500 mil modelos no período

A Tesla perdeu o posto de maior empresa de carros elétricos do mundo. Isso porque a chinesa BYD teve número recorde de vendas dos veículos elétricos a bateria (VEBs) no último trimestre, chegando à marca de 525.409 modelos vendidos, de acordo com comunicado feito à bolsa de valores. Por sua vez, a Tesla entregou 484.507 veículos, também atingindo o recorde para a montadora do empresário Elon Musk.

Nas vendas anuais, a Tesla vendeu cerca de 1,8 milhão de carros elétricos, contra 1,57 milhão da BYD (70% a mais do que em 2022). Porém a vantagem foi de 230 mil unidades em 2023, bem diferente das 400 mil registradas em 2022.

Elon Musk é o empresário à frente da Tesla. Foto: Divulgação/Tesla

A Tesla gera mais receita e lucro do que a BYD porque vende veículos com preços muito mais altos e depende apenas de dois modelos para a maior parte de suas vendas. O utilitário esportivo Model Y e o sedã Model 3 representaram 95% das entregas no quarto trimestre.

A crescente influência da China na indústria automotiva mundial reflete a mudança no ranking de vendas. O país está progredindo rapidamente na sua transição para veículos elétricos, graças ao forte apoio governamental à indústria. Pequim estabeleceu uma meta de que pelo menos 20% dos carros novos vendidos anualmente até 2025 sejam de energia renovável (NEV), que incluem BEV, híbridos plug-in e veículos com células de combustível de hidrogênio. Até 2035, diz o governo, os NEVs devem se tornar a “corrente principal” das vendas de carros novos.

China aposta e dá incentivo para indústria automotiva do país. Foto: Divulgação/BYD

De acordo com analistas do banco de investimentos francês Natixis Asia, “a China está liderando a produção e aumentando as suas vantagens comparativas, apostando no seu enorme mercado interno e na vantagem de ser o pioneiro”.

Em dezembro, a BYD anunciou que construiria uma fábrica de veículos elétricos na Hungria, a primeira fábrica de carros na Europa. A empresa já possui uma fábrica de ônibus no país, na cidade de Komárom.

