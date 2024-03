A- A+

BYD vai investir R$ 5,5 bilhões no Brasil, o maior polo industrial da marca fora da China Foi um aumento de 83% do valor anunciado anteriormente, de R$3 bilhões

A BYD, marca chinesa que aposta em veículos elétricos e na transição enérgica, anunciou um investimento de R$ 5,5 bilhões no Brasil. Esse número é maior do que os R$ 3 bilhões anunciado anteriormente, em um aumento de 83%.

O comunicado foi feito no complexo fabril da BYD em Camaçari (BA), o maior polo industrial da marca fora da China com uma área total de 4,6 milhões de m², e contou com a presença da CEO Américas e vice-presidente executiva global da greentech, Stella Li, presidente da BYD no Brasil Tyler Li, o conselheiro especial da BYD, Alexandre Baldy, além do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

Conforme Stella Li, com essa iniciativa, a empresa se consolida cada vez mais no País e reforça o seu compromisso com a indústria automotiva, o meio-ambiente e o desenvolvimento de novas tecnologias.

“Nos últimos 30 anos, pouco foi investido no setor automotivo no Brasil. Mas a chegada da BYD mexeu com o mercado e agora várias outras montadoras estão anunciando investimentos para o longo prazo. Importante ressaltar que os nossos R$ 5,5 bilhões serão investidos num curto espaço de tempo. Nós queremos acelerar as obras para logo ter os primeiros carros produzidos na Bahia”, afirmou Li.

Terreno onde será construída a futura fábrica, que vai ser o maior polo industrial da marca fora da China com uma área total de 4,6 milhões de m² | Foto: BYD/Divulgação

A direção também anunciou a construção de cinco prédios residenciais, que serão destinados aos funcionários da fábrica. Os empreendimentos ficarão a 3,5 km de distância do complexo, em uma área de aproximadamente 81 mil m² e terão a capacidade de abrigar 4.230 pessoas.

A fábrica pretende gerar cerca de 10 mil empregos, fazendo Camaçari voltar a ser um importante polo industrial automotivo, o que deve atrair os investimentos de diversos setores.

Segundo a direção da fábrica, até o fim de 2024, os primeiros veículos da BYD começarão a ser montados no complexo. A produção completa dos carros na Bahia deve começar entre 2024 e 2025 e terá capacidade instalada de 150 mil veículos por ano na primeira fase de implantação, podendo chegar a 300 mil veículos numa segunda etapa.

“Tem sido muito produtiva a forma como a BYD está chegando ao Brasil. No que é possível, estamos ganhando tempo. Estamos com um projeto que vai desde o porto, tanto para importação e exportação, quanto estradas e infraestrutura logística de todo o polo industrial de Camaçari. Estamos atendendo aos interesses do Governo do Estado e da BYD para um rápido andamento da obra”, completou o governador Jerônimo Rodrigues.

O terreno foi comprado do governo da Bahia por R$ 287.816.458. Na primeira fase de obras, serão 26 novas instalações entre galpões de produção, pista de testes e outras estruturas que vão ocupar uma área de cerca de 1 milhão de m².

De acordo com a BYD, a produção nacional pretende estimular preços ainda mais competitivos no mercado e também gerar mais oportunidades para popularização do carro elétrico.

No acumulado deste ano, a BYD emplacou nos dois primeiros meses 5.295 veículos elétricos ou 66,6% de participação. Os modelos híbridos somaram, no período, 3.419 unidades.

No ranking global de automóveis, a BYD está entre os Top 10 do mercado brasileiro, considerando todas as marcas presentes em território nacional, onde a marca já vendeu 8.716 unidades, com uma participação de 3,65%.

Veja também

Investimento BNDES vai investir R$ 50 milhões em projetos em periferias