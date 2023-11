A- A+

C3 Aircross chega ao mercado em três versões com 5 ou 7 lugares; SUV custa a partir de R$ 109.990 Aposta da Citröen vem com motor turbo 200 de até 130 cv e câmbio automático de sete velocidades

Bahia - A Citröen fez o lançamento na última quarta-feira (29), na Praia do Forte, Litorial norte da Bahia, do novo SUV C3 Aircross motor turbo 200 de 130cv. O SUV, que vem em três versões, podendo ser de cinco ou sete lugares, vai de 0 a 100 km/h em 9,7 segundos. A marca francesa promete que o modelo vai ser o carro mais acessível do Brasil no segmento.

“O Novo SUV Citroën Aircross é uma resposta às necessidades de nossos clientes, com a inovadora opção de sete lugares, um diferencial único para o concorrido segmento de B-SUVs no Brasil”, afirma Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul. “O lançamento é uma peça fundamental para o nosso crescimento na região, e é a síntese de todos os benefícios propiciados pela sinergia Stellantis às suas marcas.”

O veículo é o único B-SUV com opção de sete lugares e é produzido no Polo Industrial de Porto Real (RJ). Mais de 75% dos componentes são fabricados na região, reforçando o compromisso da Stellantis em fortalecer o parque industrial do Brasil e América do Sul.

“O reforço de nossa presença no segmento de B-SUVs é essencial para a estratégia de crescimento da Citroën na região. Como segundo modelo do projeto C-Cubed, o Novo Aircross é mais uma etapa para atendermos nosso objetivo de alcançar 4% de participação de mercado até 2024”, fala Vanessa Castanho, vice-presidente da Citroën para a América do Sul.

O Novo SUV Citroën Aircross já está disponível nas 170 concessionárias do País a partir de R$ 109.990 na venda on-line. A marca optou por começar a comercializar a versão de cinco lugares. A de sete vai ser liberada no início de 2024.

Confira abaixo os preços na modalidade e-commerce do modelo:

Novo SUV Citroën Aircross Feel Turbo 200 AT: a partir de R$ 109.990

Novo SUV Citroën Aircross Feel Pack Turbo 200 AT: a partir de R$ 119.990

Novo SUV Citroën Aircross Shine Turbo 200 AT: a partir de R$ 129.990

Design

A dianteira vem com um para-choque proeminente, de visual marcante e elementos pintados no tom preto brilhante que contrastam com as cinco cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Artense, Cinza Grafito, Branco Banquise e o Vermelho Rubi. Como em todo Citroën, esses tons podem ser combinados em diferentes opções de teto bitom, que pode ser Preto Perla Nera ou Branco Banquise.



As luzes de condução diurna (DRL) de LEDs de série se ligam às barras cromadas da grade do radiador. Com visual mais arrojado, as bitolas são maiores demandando um para-lamas alargados. O porte marcante avança pelas laterais, que destacam as amplas portas. As rodas são de até 17”.



Novo SUV C3 Aircross. Divulgação/Citröen

Na parte da traseira é possível ver as lanternas proeminentes, com elementos que unem visualmente o para-lama com o porta-malas. O conjunto luminoso exclusivo pode ser integrado por um elemento na cor preto brilhante, consolidando o porte marcante.

O Novo Aircross vem com o maior porta-malas dos seguimento com 493 litros de volume (padrão VDA) em todas as versões. Por dentro o estilo e necessidade continuam andando juntos, com adoção de novos materiais, forrações e bancos exclusivos, de acordo com cada versão.O espaço pode crescer ainda mais, com os bancos da segunda fileira rebatidos são mais de 1.000 litros de volume útil dentro da cabine.

As malas ainda podem ser colocadas sobre os bancos da terceira fileira dobrados, pois sua estrutura reforçada permite a colocação de peso sem risco de danos ao conjunto. E quem precisar de ainda mais espaço ao viajar com até sete pessoas poderá optar pelas exclusivas barras transversais de teto Mopar, que possibilitam a colocação de bagageiros fechados ou suportes para o transporte de bicicletas.

Motor

Novo SUV C3 Aircross. Divulgação/Citröen

O motor Turbo 200 equipa todas as versões do Novo Aircross. São até 130 cv com etanol (125 cv com gasolina) e 200 Nm presentes em uma ampla faixa de rotação, graças a recursos como o exclusivo controle MultiAir III. Com ele, a gestão eletrônica do motor faz um monitoramento contínuo do acionamento das válvulas, incluindo o duplo acionamento das válvulas de admissão em um mesmo ciclo do motor.



O câmbio é automático CVT de sete marchas e três modos de condução. No dia a dia seu gerenciamento otimiza a eficiência energética, privilegiando rotações mais baixas. O modo Sport é acionado ao toque de um botão, alterando o mapa de trocas para entregar ainda mais performance. Já no modo sequencial o condutor pode fazer trocas de marcha por meio da alavanca de câmbio.

O efeito “tapete voador” está presente na suspensão do veículo, que é calibrada para conter as mais diferentes imperfeições e buracos presentes na região sem que a carroceria se incline excessivamente em curvas, acelerações e frenagens.

O SUV da Citröen passa sem dificuldades em diferentes pisos e obstáculos. Isso se dá devido aos amplos ângulos de entrada (23,8º), saída (32º) e excelente vão livre entre-eixos (233 mm).



Espaço interno com muita versatilidade

Novo SUV C3 Aircross. Divulgação/Citröen

O destaque do novo SUV Aircross vai para o espaço que o veículo possui internamente, garantindo muito mais conforto aos passageiros. São 2,67 metros de entre-eixos do SUV, que faz com que o espaço para as pernas dos ocupantes da segunda fileira seja o maior do segmento, permitindo que os passageiros até cruzem as pernas.

O ar-condicionado, por exemplo, possui compressor e trocador de calor reforçados e projetados para garantir o melhor clima na cabine independente do calor (ou frio) que estiver do lado de fora.

O C3 Aircross é o único B-SUV nacional com a opção de sete passageiros. Para acessar os dois assentos extras na terceira fileira, recomendados para crianças e pessoas com estatura menor, basta curvar o banco da lateral direita da segunda fileira. A entrada é favorecida pelas amplas portas traseiras com mais de 62 cm de vão livre.



Novo SUV C3 Aircross. Divulgação/Citröen

Também é possível fazer a remoção dos bancos da terceira fileira. Por meio de um simples mecanismo de acionamento, é possível soltar cada um dos dois bancos traseiros e retirá-los completamente do veículo. Cada assento pesa pouco mais de 8 kg e podem ser rapidamente transportados e ampliam rapidamente o volume do porta-malas.

Na segunda fileira tem três entradas USB e duas na terceira, além do fluxo de ar intenso para os passageiros das fileiras posteriores.



Tecnologia

Dentro da cabine, o carro ganhou novo painel digital TFT de 7 polegadas, que é totalmente customizável. Ele oferece seis telas e duas opções de cores para que o motorista escolha somente o que ele quer ver, ao toque de um botão no volante.

Nele, o condutor pode acompanhar diferentes parâmetros do veículo e dispõe do exclusivo Ecodriving. Esse sistema analisa a forma em que o veículo está sendo conduzido para indicar se o Aircross está entregando o máximo de eficiência.

A informação é apresentada de duas maneiras, sendo uma na tela principal do painel digital, ao redor do velocímetro, e outra por meio de uma discreta folha no canto do quadro de instrumentos, que muda de cor conforme o veículo chega à melhor economia de combustível.



Novo SUV C3 Aircross. Divulgação/Citröen

O veículo conta também com o Citroën Connect Touchscreen de 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio. No total são cinco conexões USB, na primeira, segunda e terceira fileira de bancos. Simples de operar, ele pode ser comandado tanto pela tela sensível ao toque de 10 polegadas quanto pelos botões no volante.

O novo SUV Aircross tem ainda controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa, airbags laterais, assistente de frenagem de emergência, câmera e sensor de ré, ar-condicionado reforçado, direção com assistência elétrica progressiva inteligente e controlador de velocidade com limitador integrado.

Confira a lista completa de itens de série e opcionais:

Novo SUV Citroën Aircross Feel Turbo 200 AT

- Motor Turbo 200 de até 130 cv

- Câmbio automático CVT de sete marchas, com trocas sequenciais e três modos de condução

- Citroën Connect Touchscreen de 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio com comandos no volante

- Três entradas USB, incluindo duas para a segunda fileira

- Monitoramento de pressão dos pneus

- Controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa

- Luzes de condução diurna (DRL) com leds

- Seis alto-falantes

- Ar-condicionado

- Banco do motorista com regulagem de altura

- Vidros dianteiros e traseiros elétricos com função one touch

- Rodas de 16” com pneus 205/65

- Travas elétricas com acionamento por telecomando da chave

- Alarme

- Bocal do combustível com destravamento elétrico

- Barras longitudinais no teto

Opcionais:

- Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira)

- Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas)

Novo SUV Citroën Aircross 7 Feel Turbo 200 AT

Todos os itens da versão Feel mais:

- Dois assentos na terceira fileira rebatíveis e removíveis

- Sistema de ventilação no teto

- Exclusivo logotipo 7 no porta-malas

Opcionais:

- Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira)

- Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas)

Novo SUV Citroën Aircross Feel Pack Turbo 200 AT

Todos os itens da versão Feel mais:

- Sensor de estacionamento traseiro

- Rodas de liga-leve de 16” com pneus 205/65

- Airbags laterais

- Apoio de braço no banco do motorista

- Retrovisores elétricos

Opcionais:

- Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira)

- Pack Comfort (Faróis de neblina + câmera de ré)

- Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas)

Novo SUV Citroën Aircross 7 Feel Pack Turbo 200 AT

Todos os itens da versão Feel mais:

- Dois assentos na terceira fileira rebatíveis e removíveis

- Sistema de ventilação no teto

- Exclusivo logotipo 7 no porta-malas

- Sensor de estacionamento traseiro

- Rodas de liga-leve de 16”

- Airbags laterais

- Apoio de braço no banco do motorista

- Retrovisores elétricos

Opcionais:

- Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira)

- Pack Comfort (Faróis de neblina + câmera de ré)

- Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas)

Novo SUV Citroën Aircross Shine Turbo 200 AT

Todos os itens da versão Feel Pack mais:

- Teto bitom Preto Perla Nera

- Rodas de liga-leve de 17” e pneus 215/60

- Faróis de neblina

- Câmera de ré

- Bancos e volante com forração premium

- Controlador de velocidade com limitador integrado

- Skid plate frontal e traseiro

- Grade do radiador na cor preto brilhante

- Acabamento exclusivo traseiro na cor preto brilhante

Opcionais:

- Teto bitom Branco Banquise

- Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira)

- Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas)

Novo SUV Citroën Aircross 7 Shine Turbo 200 AT

Todos os itens da versão Feel Pack mais:

- Teto bitom Preto Perla Nera

- Dois assentos na terceira fileira rebatíveis e removíveis

- Sistema de ventilação no teto

- 2 portas USB de recarga rápida para a terceira fileira

- Exclusivo logotipo 7 no porta-malas

- Rodas de liga-leve de 17” e pneus 215/60

- Faróis de neblina

- Câmera de ré

- Bancos e volante com forração premium

- Controlador de velocidade com limitador integrado

- Skid plate frontal e traseiro

- Grade do radiador na cor preto brilhante

- Acabamento exclusivo traseiro na cor preto brilhante

Opcionais:

- Teto bitom Branco Banquise

- Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira)

- Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas)

*A repórter viajou a convite da marca.

