Caoa Cherry lança o Tiggo 7 Sport 2025 com preço competitivo; confira detalhes e valor Prometendo ser o SUV médio do Brasil, veículo tem motor 1.5 turbo de 150 cv

A Caoa Cherry anunciou a nova versão de entrada do SUV médio Tiggo 7. Produzido na fábrica em Anápolis (GO), a novidade ganhou o nome de Tiggo 7 Sport. O carro tem motor 1.5 turbo de 150cv e 21,4 kgfm, e o câmbio é CVT com nove marchas simuladas. A novidade da marca está sendo comercializada por R$ 134.990, fazendo com que seja o mais barato do segmento no País.

De acordo com a marca, o preço do novo Tiggo 7 Sport é de lançamento, não informando até quando o valor vai durar. A expectativa da Caoa Chery é vender 2.000 carros por mês, ampliando a participação da empresa no mercado.

Com custo-benefício mais agressivo em comparação aos concorrentes, bate o preço do Volkswagen T-Cross, líder do segmento dos compactos em 2023, que custa R$ 142.990 na versão 200 TSI, a segunda mais barata da linha.

Outras comparações podem ser feitas, como o Toyota Corolla Cross, que custa R$ 162.590 na versão XR; o Mitsubishi Eclipse Cross Rush está sendo comercializado por R$ 169.990 e o Volkswagen Taos, que parte de R$ 181.380 na configuração Comfortline.

Entre os itens de série, estão os seis airbags, painel de instrumentos digital de 12,3", central multimídia de 10,25", câmera de ré, chave presencial, freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, ar-condicionado digital, carregador sem fio para smartphone, sensor de chuva, retrovisor eletrocrômico, rodas de liga leve de 18", espelhos laterais com ajuste elétrico e rebatimento.

Com o novo modelo, a Caoa Chery aproveitou o momento para padronizar o visual da linha do Tiggo 7, trazendo o mesmo desenho da grade dianteira usada pelo Tiggo 7 Hybrid para as demais configurações. Já o porta-malas teve aumento na capacidade: foi de 475 litros para 525 litros.

Segunda a Caoa, as primeiras unidades devem chegar às concessionárias de todo o Brasil a partir da segunda quinzena de março.

Novo centro de distribuição de peças

A Caoa Cherry fez o lançamento no novo Centro de Distribuição de peças da marca, uma área de 22.000 m², localizada em Franco da Rocha, da SP, onde cabem 1,8 milhão de peças.

O investimento foi de R$ 50 milhões, com um total de R$ 500 milhões em peças.

