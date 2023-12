“Carro” que anda sobre as águas chama atenção em praia de Santa Catarina

A- A+

No último final de semana, uma embarcação com design inusitado chamou atenção na praia do Caixa d'Aço, em Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina. No domingo (17), o Seacar, barco que foi projetado no formato de um carro de luxo esportivo, causou agitação entre as pessoas que frequentam o ponto de encontro de lanchas do local.

O barco, chamado Seacar, pode atingir até 100 km/h e custa a partir de R$ 380 mil. Ele é homologado e certificado pela Marinha e, para conduzir, é necessário ter carteira de arrais amador.

Seacar. Foto: Divulgação/Reprodução

Segundo a Seacar Vehigh, marca americana responsável pela fabricação do modelo, o carro-lancha tem a bordo a tecnologia de grafeno, material cem vezes mais forte que o aço. No Brasil, o superesportivo aquático é fabricado em Itajaí.

“O veículo foi desenvolvido para apresentar um novo conceito náutico para o Brasil, que está carente de diferenciais em termos de embarcações", informou Alan Goes, diretor da empresa.

Ao G1, Claudinei Pessoa Nei, o proprietário da embarcação, que tem uma empresa de construção local, disse que o investimento foi feito após o modelo ficar disponível para test drive em um evento na região.

De acordo com ele, o barco é utilizado para mostrar o litoral catarinense a clientes e fidelizar os consumidores. O vídeo, gravado por frequentadores da praia, foi feito durante confraternização da equipe de vendas.

"Sempre pensamos em trazer atributos para o pós-venda, para que os clientes desfrutarem de experiências únicas em nosso litoral", explicou o empresário.

Confira o vídeo:

