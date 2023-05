A- A+

Carro voador da Embraer conclui testes em túneis de vento; veja valores e detalhes Viagens de cerca de 15 minutos deverão custar entre US$ 50 e US$ 100. Operação deve iniciar em 2026

A fabricante de aeronaves da Embraer informou que concluiu os testes dos carros voadores da Eve em um túnel de vento. Túneis de vento são instalações que simulam o movimento e efeito do ar e dos ventos, para a realização de estudos.

Os testes foram concluídos na Suíça usando um modelo em escala eVTOL, e, segundo a empresa, ajudaram a verificar como seus componentes, como fuselagem, cauda e asas, irão se comportar em voo.

Chamados de eVTOLs (sigla em inglês para “decolagem e aterrissagem vertical elétrica”), a aeronave da Embraer deve iniciar as operações comerciais como um táxi aéreo em 2026.

A companhia espera oferecer viagens de até 15 minutos, que deverão custar de US$ 50 a US$ 100 (R$ 246 a R$ 492, na cotação atual) – ou um preço semelhante ao de um táxi executivo.

"Nosso parâmetro de comparação é quanto você gastaria para fazer o mesmo trajeto de táxi, só que ficando preso duas ou três horas no engarrafamento. Queremos que seja possível usar esse mesmo dinheiro para fazer um voo de 10 ou 15 minutos", afirmou Daniel Moczydlower, diretor-executivo da Embraer-X, startup da Embraer focada em inovação, ao G1.

A Embraer-X já tem acordos prévios de compra para cerca de 2.800 eVTOLs, o que irá representar um faturamento em torno de US$ 8 bilhões (R$ 40 bilhões).

A startup acredita que, no futuro, será possível permitir a operação simultânea de até 200 eVTOLs na cidade do Rio de Janeiro e até 300, na cidade de São Paulo. As aeronaves serão gerenciadas por um sistema de controle de tráfego exclusivo para elas e poderão voar sem piloto.

A empresa espera concluir a seleção dos principais fornecedores de equipamentos no primeiro semestre deste ano e começar a construir seu primeiro protótipo em escala real no segundo semestre.

A ideia é que as aeronaves sirvam principalmente para diminuir ruídos e poluentes, aposentando os helicópteros a combustão. O serviço deve funcionar como o Uber, ou seja, com pagamento e reserva de corridas pelo celular do usuário.

Importante lembrar que eVOLTs diferem de helicópteros ou aviões em vários aspectos, desde a questão sustentável até o design e motores. O eVOLT é movido por energia elétrica e tem foco em viagens curtas.

O veículo faz pouso e decolagem na vertical, o que o diferencia do avião, por exemplo, que precisa de impulso para decolar.

