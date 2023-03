A- A+

Carros usados: Gol foi o campeão de vendas em Pernambuco em 2022 na OLX Onix e Pálio completam o pódio no segundo e terceiro lugar respectivamente

Apesar de estar fora de linha por ter fabricação descontinuada pela Volkswagen no Brasil, o Gol foi o carro mais vendido por meio da OLX em Pernambuco em 2022, com um valor médio de R$ 28.637. Já o Onix (R$ 59.778) e o Palio (R$ 22.136) seguem na segunda e terceira posições do ranking, respectivamente. O Top 10 dos mais vendidos é completado ainda por Uno (R$ 24.474), Sandero (R$ 41.600), Fox (R$ 38.708), HB20 (R$ 52.444), Ka (R$ 45.484), Fiesta (R$ 24.214) e Corolla (R$ 85.471).

“Como especialista no setor automotivo, a OLX oferece uma grande gama de opções de veículos na compra e venda, de forma rápida e segura. Os carros populares são os campeões de venda em nossa plataforma, reforçando o apetite que o mercado tem por esse tipo de veículo”, afirma o vice-presidente de Autos e Comercial da OLX, Flávio Passos.

Entre os mais procurados pelos usuários da OLX no ano passado, o Gol ainda lidera, seguido do Onix. Completam a lista do TOP 10 mais procurados: Palio, Uno, Corolla, Hilux (R$ 172.125), Civic (R$ 61.954), Strada (R$ 62.452), Celta (R$ 18.857) e S10 (R$ 111,926).

