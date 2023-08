A- A+

Chevrolet confirma Silverado com maior caçamba do segmento no Brasil; confira detalhes Com motor 5.3 V8, a versão High Country tem lançamento ainda este ano

A Chevrolet revelou que o lançamento da picape Silverado 2024 no Brasil está próximo. A marca anunciou que a versão luxuosa High Country, com o motor 5.3 V8 a gasolina, aliado a uma caixa automática de 10 marchas, vai ter a maior caçamba da categoria, superando as rivais Ram 1500Ford F-150.

Segundo a Chevrolet, a caçamba da Silverado 2024 vai ter 1.781 litros de capacidade volumétrica e dimensões de comprimento, profundidade e altura projetadas para acomodar os mais variados objetos. A capacidade da carga ainda não foi revelada, mas deve girar em torno de 800 a 1000 kg.

A nível de comparação, a Ram leva 1.200 litros, e a Ford, 1.370.

A caçamba da Silverado vai contar com revestimento especial para maior durabilidade e proteção de cargas mais delicadas, tampa traseira basculante com acionamento elétrico para abertura e fechamento, câmera de alta definição para acompanhamento da carga durante a viagem pelo sistema multimídia, 12 ganchos internos para amarração, tomada de alta voltagem (220V) e acessórios como divisor de caçamba e capota rígida com acionamento elétrico.

Chevrolet Silverado 2024. Divulgação/Chevrolet

“A caçamba da Silverado vai oferecer variadas opções de equipamentos, alguns itens são exclusivos e inéditos para o segmento no Brasil, que serão anunciados em momento oportuno”, explica Chris Rego, diretora-executiva de Marketing da GM América do Sul.

Além do motor 5.3 V8 a gasolina, o propulsor promete desenvolver 360 cv de potência a 5.600 rpm e 53 kgfm de torque a 4.100 rpm. A motorização conta com a tecnologia Dynamic Fuel Management, que desativa cilindros de acordo com a necessidade para reduzir o consumo.

Segundo os testes oficiais nos EUA, a Silverado High Country com este motor faz 6,8 km/litro na cidade e 8,5 km/litro na estrada.

Ela também chega com tração 4×4 e sistema de redução, além de suspensão elevada com molas helicoidais nos dois eixos e barras estabilizadoras.

Já sobre os equipamentos, estão confirmados estribo retrátil de acionamento elétrico para embarque e desembarque, bem como soluções avançadas para reboque.

Com rodas cromadas aro 20 polegadas, há mais detalhes cromados na carroceria, em especial a grade e os retrovisores. Além disso, o interior vai ter acabamento em madeira, bancos em couro e cockpit digitalizado.



Interior é tem acabamento sofisticado, que mistura couro e madeira. Divulgação/Chevrolet

Bem equipada, a Silverado oferece seis airbags, sistema de som Bose, painel digital de 12,3 polegadas, controle de cruzeiro, assistente de permanência em faixa e central multimídia de 13,4 polegadas.

Especula-se que o preço ultrapasse os R$ 500 mil, porém ainda não há uma data oficial para o lançamento da picape grande da Chevrolet no Brasil.

A marca vai apresentar a Silverado na Expointer, em Esteio (RS), de 26 de agosto a 3 de setembro.

Veja também

Petrobras diz que vai procurar autoridades em busca de solução para contencioso bilionário no Carf