Chevrolet confirma Silverado na versão High Country para o Brasil; confira detalhes e valor

Após a Ford anunciar a RAM, a GM confirmou a chegada da Chevrolet Silverado ao Brasil ainda para 2023. Cotada para combater a concorrência no segmento de picapes de luxo, o modelo virá ao País em versão única, a High Country.

A GM já havia confirmado o lançamento da versão, que, aliás, foi vista no programa Big Brother, sendo o prêmio da sister Amanda, vencedora do reality show.

“A Silverado estreia nas concessionárias Chevrolet até o fim de 2023 na versão High Country, pensada para quem exige o máximo em performance, sofisticação e tecnologia”, revela Chris Rego, diretora-executiva de Marketing da GM América do Sul.

O modelo terá uma configuração exclusiva, e mais detalhes serão apresentados ao longo de uma série de vídeos feitos para as redes sociais, por exemplo.

Chevrolet Silverado é equipada com o mesmo motor do Camaro. Divulgação

A picape conta com um motor 6.2 litros V8, emprestado do Camaro, com 426 cv e 63,6 kgfm de torque, aliado a uma caixa automática de 10 marchas.

Ela também chega com tração 4×4 e sistema de redução, além de suspensão elevada com molas helicoidais nos dois eixos, além de barras estabilizadoras.

Com rodas cromadas aro 20 polegadas, mais detalhes cromados na carroceria, em especial a grade e os retrovisores, a Chevrolet Silverado trará uma caçamba ampla e tampa traseira articulada, além de interior requintado com acabamento em madeira, bancos em couro e cockpit digitalizado.

Interior é tem acabamento sofisticado, que mistura couro e madeira. Divulgação

Bem equipada, a Silverado oferece seis airbags, sistema de som Bose, painel digital de 12,3 polegadas, controle de cruzeiro, assistente de permanência em faixa e central multimídia de 13,4 polegadas.

Especula-se que o preço ultrapasse os R$ 500 mil, porém ainda não há uma data oficial para o lançamento da picape grande da Chevrolet no Brasil.

