Chuvas: Detran-PE libera vistoria sem agendamento por 10 dias úteis em veículos que perderam placas

A- A+

Motoristas que perderam uma das placas de identificação do veículo durante as fortes chuvas devem procurar o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) em até 10 dias úteis, para que seja realizada uma vistoria sem agendamento.



Segundo o órgão de trânsito, para fazer a solicitação de uma nova placa dianteira, não é necessário realizar vistoria prévia. Já no caso da placa traseira, só é possível obter a ordem de emplacamento após realização de inspeção veicular.

Devido ao acumulado de chuvas na madrugada e manhã desta quarta-feira (24), que ultrapassou os 100 mm em algumas cidades da Região Metropolitana, o Detran autorizou que vistorias sejam disponibilizadas sem necessidade de agendamento por 10 dias úteis.



O prazo para a realização do serviço começa nesta quinta-feira (25) e segue até o dia 7 de junho. Fiscais de trânsito também deverão considerar o prazo em caso de fiscalização em veículos sem placa por conta das chuvas.

"A Diretoria do Detran-PE enviou Ofício Circular para as entidades fiscalizadoras do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), para, quando a abordagem for durante a fiscalização de trânsito, em caráter educativo, que considerem esse prazo", informou.



Os motoristas devem procurar um ponto de atendimento do Detran mais perto de casa. Pode ser na sede, na Iputinga, Zona Oeste do Recife; lojas de atendimento dos shoppings centers; e nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans).

Segundo o site do Detran-PE, a vistoria por veículo de até nove lugares custa R$ 62,76. Caso o número de lugares seja maior, o valor da taxa é de R$ 77,21.



No local, o condutor vai solicitar a ordem de emplacamento. De posse da ordem, ele deve ir uma das lojas de placas credenciadas para providenciar o emplacamento.

Para os veículos que ainda estejam com placa cinza, será necessária a vistoria e colocar o par de placas modelo Mercosul.

O Detran-PE lembra que conduzir o veículo sem qualquer uma das placas de identificação é infração gravíssima, resultando em sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação e uma multa de R$ 293,47. Além disso, o carro é removido para o depósito do órgão.

Veja também

chuvas em pernambuco Chuvas: Detran-PE libera vistoria sem agendamento por 10 dias úteis em veículos que perderam placas