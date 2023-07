A- A+

Citroën AMI é confirmado para o Brasil por executivos; veja vídeo Segundo o presidente da Stellantis, quadriciclo elétrico será lançado no mercado da América do Sul

Em vídeo com o presidente da Stellantis da América do Sul, Antônio Filosa, e a vice-presidente da Citroën no Brasil, Vanessa Castanho, o grupo automotivo confirmou a venda do microcarro elétrico Citroën Ami no País.

A bordo de um Ami, os executivos percorreram o Polo Automotivo da Stellantis de Betim (MG), tanto por fora quanto internamente, já que o modelo, conhecido por ser uma das mais queridas soluções de mobilidade do mercado, consegue entrar em ambientes aos quais um veículo padrão não tem acesso.

O modelo, porém, é classificado como quadriciclo e não poderá ser emplacado para rodar nas ruas. Isso porque o Ami possui motor de 6 kW e apenas 8,2 cv, com velocidade máxima de 45 km/h. A autonomia é de até 80 km. Esses dados técnicos, além da falta de airbags, o torna inelegível segundo o código de trânsito brasileiro.

De acordo com a Stellantis, a ideia é que o quadriciclo seja usado em shopping centers, aeroportos, condomínios e outros locais. A medida de 2,41 m de comprimento por 1,39 m de largura permite que entre até em corredores, como foi demonstrado no vídeo.

Ami. Citroën/Divulgação

Uma curiosidade sobre o Ami é a simetria. A dianteira é idêntica à traseira, mudando apenas as luzes. As portas são assimétricas e abrem em direções opostas.

Segundo a marca, há espaço para duas pessoas e 70 litros de carga. O Ami já vem com cabo de carregamento. É possível fazer a recarga em tomadas de 110 ou 220V. Em menos de quatro horas, dá para fazer a recarga completa.

Ami. Citroën/Divulgação

A expectativa é de que o modelo seja vendido no Brasil abaixo de R$ 100 mil. Não foram dados mais detalhes e prazos sobre o carro, como preço e data de lançamento.

Confira o vídeo completo:



Ami na Europa

Inicialmente, o carrinho foi lançado na Europa como alternativa a scooters, bicicletas e patinetes para curtas viagens e pode ser dirigido por motoristas a partir de 16 anos e não há necessidade de carteira de habilitação.

O preço sugerido é de cerca de € 6 mil. Ou seja, pouco mais de R$ 30 mil, na conversão direta. Também pode ser alugado e integrar serviços de compartilhamento.

Ami. Citroën/Divulgação Ami.

Na França, por exemplo, o modelo é um voiture sans permis, um tipo de carro que pode ser dirigido por adolescentes a partir de 14 anos, que já tenham autorização para conduzir esse tipo de veículo, e pessoas nascidas antes de 1988 que não possuem carteira de habilitação.

