Citroën apresenta a edição edição limitada Noir do Novo SUV C4 Cactus; confira preço e detalhes

A- A+

O SUV Citroën C4 Cactus THP ganhou a inédita Edição Limitada Noir. O modelo ainda conta com o moderno motor 1.6 com até 173 cv com etanol e 166 cv com gasolina para acelerar de 0 a 100 km/h em 7,7 segundos, com velocidade máxima de 212 km/h.

O propulsor reúne inovações como turbo de dupla voluta e refrigeração independente com auxílio de bomba elétrica, wastegate elétrica, injeção direta, bomba de água variável e duplo comando de válvulas com variação de fase. O câmbio é automático de seis marchas com opção de trocas sequenciais e três modos de condução.

Novo C4 Cactus Edição Limitada Noir conta com o exclusivo Grip Control, que, por meio de um simples acionamento no botão no console central, o controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa altera os parâmetros do trem de força para que o SUV possa rodar sem muitas alterações nos mais diferentes tipos de terrenos.

A lista de itens de série também inclui seis airbags, alerta de evasão de faixa, frenagem automática de emergência, freio a disco nas quatro rodas e aviso de fadiga.

Novo C4 Cactus Noir. Divulgação/Citroën

Na carroceria, a versão ganhou adesivos exclusivos que cruzam longitudinalmente, frisos laterais e moldura do farol de neblina pintados em preto brilhante, adesivos “Noir” no capô, colunas C e porta-malas. Além disso, a Edição Limitada adota as já icônicas rodas Cross de 17 polegadas pintadas em preto brilhante.

Na cabine, a novidade vem nos itens como o Citroën Connect Touchscreen de 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio, carregador de indução, novas entradas USB e compartimento entre os bancos dianteiros ampliado e com tampa regulável.

Novo C4 Cactus Noir. Divulgação/Citroën

Falando em bancos, os desta versão têm couro ecológico com forração exclusiva, que também estão presentes nos apliques no painel de instrumentos, além de tapetes personalizados.

Novo C4 Cactus Noir. Divulgação/Citroën

O preço sugerido é de R$ 130.990, e o veículo já se encontra disponível em todas as concessionárias da marca no Brasil.

Veja também

LOTERIA Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 54,7 milhões nesta terça-feira; confira os números