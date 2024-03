A- A+

Citroën apresenta o SUV Coupe Basalt Vision; modelo preza pela robustez, espaço e conforto Com produção na América do Sul, modelo chega ao mercado ainda este ano

A Citroën revelou as primeiras imagens do novo SUV Coupe da marca francesa. Com produção na América do Sul, o Basalt Vision combina diferentes conceitos, como a fluidez e o dinamismo de um Coupe, as vantagens e a robustez de um SUV elevado e o equilíbrio e o espaço a bordo de um modelo familiar.

O Basalt apoiará o crescimento internacional da Citroën ao lado do C3 e do Aircross nos principais mercados da marca. Todos os três modelos fazem parte do mesmo programa C-Cubed para trazer ao mercado modelos com um caráter forte e uma experiência de conforto a bordo.

A ambição da marca é desenvolver uma oferta de produtos forte e distintiva, com um design único e facilidade de utilização que crie valor para os clientes. Todos os três modelos são baseados na mesma plataforma, configurada especificamente para atender às necessidades dos clientes destes mercados, ilustrando a modularidade e eficiência da arquitetura.

“Estamos muito satisfeitos em apresentar o terceiro modelo do programa concebido para impulsionar o crescimento internacional da Citroën. Nossas equipes estão fortemente empenhadas em entregar nos próximos meses esta visão inovadora do SUV Coupe que exala design arrojado, espaço interior e conforto a bordo único. Desenvolvido e produzido localmente, estamos confiantes de que o Basalt Vision atrairá um grande número de clientes e fortalecerá a nossa posição nos principais mercados. Estamos ansiosos para contar mais sobre isso em breve”, afirma Thierry Koskas, CEO global da Citroën.

Citroën Basalt Vision promete robustez, espaço e conforto | Citroën/Divulgação

O modelo vai ser o primeiro neste território a emprestar atributos de diferentes códigos automotivos. O SUV é aspiracional, expressando modernidade e segurança. Com conceito de silhueta única, o nome Basalt Vision é inspirado na rocha vulcânica basalto, nascida da energia da terra, que, assim como o carro, promete robustez.

O veículo traz potência e postura sólida na estrada devido à elevada distância ao solo, capô alto, dianteira vertical, para-lamas alargados e molduras das caixas de roda com formas geométricas distintas. Sua porção traseira tipo Coupe acrescenta fluidez e dinamismo.

A maior distância ao solo facilita a entrada e saída de um veículo que oferece muito espaço para todos os ocupantes e amplo porta-malas. Com diferentes elementos visuais que trazem mais estilo, o Basalt Vision proporciona uma sensação de segurança, prometendo enfrentar condições de condução difíceis com tranquilidade.



Programado para chegar às lojas em 2024, o Citroën Basalt Vision antecipa um SUV Coupe ousado e espaçoso que tem como público-alvo jovens profissionais e famílias, com a oferta de uma experiência de conforto a bordo.

Confira os detalhes do design do Citroën Basalt Vision:

