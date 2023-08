A- A+

Citroën lança a linha 2024 do C3; confira detalhes e preços Com mudanças discretas, o destaque vai para o acabamento e novos itens de série

A Citroën apresentou a nova linha 2024 do C3, que chega com portfólio enxuto, porém com melhorias nos itens, painel e acabamentos. A principal novidade é que todas as versões da linha ganharam abertura elétrica da tampa do reservatório de combustível. Assim, o motorista precisará apenas apertar o botão de destravar as portas para liberar a tampa do bocal para abastecimento, sem a necessidade de utilização da chave.

Outro destaque vai para o painel, que agora tem detalhes na composição da cabine com acabamento premium, como, por exemplo, apliques prateados em algumas superfícies e nas saídas de ar.

Painel Citroën C3 2024. Divulgação/Citroën

O hatch conta, ainda, com a central multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10”, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Infelizmente, o modelo não vai contar mais com a versão Feel 1.6 MT, que saiu de linha devido à baixa demanda do mercado pelo câmbio manual associado ao motor 1.6.

Já no motor, o Citroën C3 segue com a mesma configuração: são o 1.0 aspirado Firefly de três cilindros e até 75cv e 10,7kgfm, e o 1.6 16V com até 120cv e 15,7kgfm. No primeiro, a transmissão é sempre manual de cinco marchas, enquanto no segundo, automática de seis.

Citroën C3 2024. Divulgação/Citroën

A carroceria da terceira geração do C3 é alta e encorpada. São 3,98 m de comprimento, 1,59 m de altura e 2,54 m de entre-eixos. Já o porta-malas é de 315 litros, sendo o maior do segmento.

Confira os preços e detalhes de cada versão do Citroën C3 na linha 2024:

Live 1.0 - R$ 72.990 - ar-condicionado, direção elétrica, vidros dianteiros e travas elétricos

Live Pack 1.0 - R$ 80.990 - equipamentos da Live mais central multimídia com tela de 10 polegadas (com Android Auto e Apple CarPlay sem fio), limpador e desembaçador traseiros

Feel 1.0 - R$ 83.990 - equipamentos da Live Pack mais rodas de liga leve de 15 polegadas, vidros traseiros e retrovisores elétricos, alarme;

Feel Pack 1.6 - R$ 97.790 - equipamentos da Feel 1.6 mais câmbio automático de seis marchas, rodas com acabamento diamantado e câmera de ré.

