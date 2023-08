Citroën lança a van de camping Type Holidays; confira detalhes

A- A+

Foi apresentado, no Düsseldorf Caravan Show, um dos principais eventos de veículos de lazer do mundo, que acontece na Alemana, o furgão Type Holidays da Citroën. A van é um combinando do Citroën Type H com o moderno SpaceTourer.

resultado é um modelo com muito estilo e conforto, que vai fazer parte da linha batizada de "Holidays" e que, em breve, vai estar disponível em toda a rede da marca.

Type Holidays.Divulgação/Citroën

Segundo a marca, que é o segunda maior fornecedora de veículos do tipo motorhome na Europa, o veículo combinado é baseado no trabalho do construtor de carrocerias italiano Caselani.

Com design exclusivo e de cor cinza, o Type Holidays pode ir praticamente a qualquer lugar, pois tem menos de 2 m de altura, o que significa que pode caber em estacionamentos (tanto na cidade quanto na praia) e ser usado no dia a dia, durante todo o ano.

Atualmente, esse mercado é responsável por cerca de 90.000 veículos novos por ano na Europa, o que representa mais da metade de todas as vendas de todos os veículos de lazer.

Type Holidays.Divulgação/Citroën

O público-alvo do carro são as pessoas que gostam de acampar com sofisticação e conforto, seguindo a tendência "glamping", termo em inglês que faz uma mescla das palavras "glamour" e "camping".

O Citroën Type Holidays tem espaço para até quatro pessoas, duas portas laterais deslizantes para fácil acesso e ventilação e uma janela traseira com abertura independente.

Type Holidays.Divulgação/Citroën

A van ainda conta com teto pop-up que permite ficar em pé no espaço de convivência dentro do Citroën Type Holidays e que abriga uma cama grande para acomodar duas pessoas.

Além disso, tem um banco corrido de duas fileiras que se abre para formar uma confortável cama para duas pessoas, sendo totalmente removível para liberar espaço de armazenamento.

Type Holidays.Divulgação/Citroën

O veículo ainda conta com:

- Dois assentos dianteiros que giram em direção à área de estar do veículo;

- cozinha completa (com área para cozinhar, pia e geladeira);

- mesa dobrável para jantar ou trabalhar e vários armários para guardar pertences;

- sistema de aquecimento Webasto para garantir a temperatura ideal a bordo.

Type Holidays.Divulgação/Citroën

