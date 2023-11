Citroën lança C3 Live Pack 1.6 automático e promete entregar o mais acessível desse tipo do Brasil

A- A+

A inédita versão Live Pack do Citroën C3 chega ao Brasil com motor 1.6 e 16v e câmbio automático de seis marchas. O hatch com pegada de SUV chega ao mercado nacional como o carro desse tipo mais acessível do País. O modelo parte de R$ 93.990 na modalidade e-commerce.

Além de 1.6 e 16v, o motor tem 120 cv associado a um câmbio automático de seis marchas autoadaptativo com opções de trocas sequenciais pela alavanca e modo Eco.

O novo C3 Live Pack 1.6 Automático agrega os itens da versão Live Pack 1.0, como o Citroën Connect Touchscreen de 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio, direção elétrica, ar-condicionado, vidros dianteiros e travas elétricas (com telecomando na chave) e controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa.

Além disso, ainda conta com rodas de liga-leve de 15”, alarme e bancos dianteiros com encostos de cabeça ajustáveis.

Citroën C3 Live Pack 1.6. Divulgação/Citroën

O veículo tem amplos ângulos de entrada e saída, 18 cm de vão livre do solo, excelente espaço interno. O porta-malas é o maior da categoria, com 315 litros.

O modelo já está disponível nas concessionárias Citroën de todo o Brasil.

Veja também

GUERRA ISRAEL-HAMAS CNDH recomenda equilíbrio na cobertura do conflito no Oriente Médio