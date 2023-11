A- A+

Citroën My Ami Pop ganha versão repaginada; confira detalhes do mini carro elétrico Veículo é apresentado como uma solução para os desafios da micro mobilidade

O My Ami Pop ganhou um novo design. Os novos traços do modelo da fabricante Citroën reforçam o caráter lúdico, jovem e esportivo. Já foram vendidas 43.000 unidades desde o lançamento.

Na parte externa, o My Ami Pop mantém todas as características específicas, como coberturas especiais nas rodas, uma faixa preta sob o para-brisa, apliques nos para-choques, spoiler e adesivos exclusivos nas laterais e traseira.

O Citroën Ami é um veículo elétrico de dois lugares da marca francesa. O super compacto mede 2,41 metros de comprimento, 1,39 m de largura e 1,52 m de altura.

Para o novo visual, o My Ami Pop passa por uma mudança de cor, com a introdução do infravermelho como uma tonalidade predominante. Agora, os adesivos nas soleiras das portas e nos vidros das janelas mudaram de laranja para a nova cor, um verdadeiro tom característico da linha Citroën.

"Com essa nova dianteira, queríamos tornar o novo My Ami Pop marcante e reconhecível por todos, mesmo a 100 metros de distância. Com seu spoiler traseiro, o My Ami Pop já apresenta uma silhueta esportiva distinta. Ao trazer novas cores e gráficos, esses atributos de estilo reforçaram o caráter enérgico do Ami, ao mesmo tempo em que ecoam a direção ágil e dinâmica que os clientes desfrutam no modo elétrico", disse Antoine Gaillot-Drevon, Designer de Exterior da Citroën.

Os destaques vão para as novas molduras dos faróis, que complementam a faixa preta em torno do Duplo Chevron sob o para-brisa e o reforço preto do para-choque, ambos característicos da versão Pop.

O My Ami Pop também ganhou novos detalhes, como adesivo na porta, uma das principais características dessa versão, além da decoração do painel, que mantém o número 2.

"O 2 é o número favorito do Citroën Ami: dois passageiros, duas portas idênticas, dois para-choques dianteiro e traseiro idênticos...", complementa Antoine Gaillot-Drevon.

O tamanho do número 2 foi reduzido para dar lugar a um círculo e um triângulo estilizados, duas formas muito simples e gráficas, inspiradas no mundo digital dos jogadores.

My Ami Pop. Divulgação/Citroën

O tom de amarelo mais vivo, introduzido nessa nova versão, também desperta curiosidade e chama a atenção para o número 2. O gancho da bolsa agora também é amarelo, ligando o exterior ao interior. Ele acrescenta dinamismo visual ao interior, dominado pela personalização em laranja dos três compartimentos de armazenamento, das duas alças de abertura e da costura dos tapetes.

Por fim, um toque de contraste é proporcionado pelo branco na parte do número 2 e nas guarnições das rodas. No painel lateral, as três linhas do adesivo são substituídas por um novo elemento decorativo de um círculo.

Motor e bateria

O veículo tem motor elétrico que desenvolve 8,1 cv de potência. Além disso, chega a 45 km/h de velocidade máxima. O modelo é impulsionado por um motor de 6 kW (8 cv) e tem autonomia para até 80 km.

O Ami tem o próprio cabo para a recarga da bateria, que pode ser realizada em qualquer tomada de 110V ou 220V. Para efetuar a recarga de 0 a 100% da capacidade da bateria são necessárias menos de quatro horas, segundo a Citroën. A autonomia é de 75 km de acordo com ciclo de medições europeias WLTP.

Mobilidade e conectividade

O novo modelo do mini elétrico da Citroën conta com seletor de condução no console central, controle de ventilação e de aquecimento/desembaçador.

No interior do My Ami Pop, há acessórios funcionais como o suporte para smartphone, redes para portas, rede de separação central, tapetes e a caixa de conectividade Dat@mi para conectar o smartphone ao Ami e acessar todos dados como autonomia disponível, quilometragem, avisos de manutenção, etc.

O carro ainda conta com a interface My Ami Play, que transforma o smartphone em um painel de instrumentos com acesso rápido às funções de navegação, música e rádio, além de permitir chamadas telefônicas. Eles são controlados remotamente pelo botão Citroën Switch no volante, para que o motorista mantenha a atenção no percurso e dirija com segurança.

A novidade é aguardada para o primeiro trimestre de 2024. Até o momento, a Citroën não estabeleceu uma data para o início da comercialização do Ami no Brasil.

