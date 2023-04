A- A+

Citroën revela o SUV C3 Aircross para até sete pessoas; confira detalhes do carro O desenvolvimento ocorreu em diferentes regiões do planeta, pela Stellantis, e foi ajustado de acordo com as necessidades locais

O SUV Citroën C3 Aircross foi revelado mundialmente, em eventos na Índia e no Brasil, nesta quinta-feira (27). Com produção confirmada para este ano, em Porto Real (RJ), o carro será lançado no 2º semestre e teve as primeiras fotos e informações reveladas.

Para quem busca um B-SUV com capacidade para levar até sete pessoas e com o maior porta-malas, o veículo é uma das opções do mercado. O modelo é o segundo produto do projeto C-Cubed e será produzido na América do Sul. A cabine com conceitos inéditos no segmento reúne inovação, estilo e muito espaço interno.

O desenvolvimento ocorreu em diferentes regiões do planeta, pela Stellantis, e foi ajustado de acordo com as necessidades locais. O centro de desenvolvimento do grupo na América do Sul, em Betim (MG), foi responsável por criar o SUV.

“Ele foi especialmente projetado com e para os nossos consumidores, que buscam um SUV compacto sob medida para a sua família, acessível e capaz de unir força, design marcante e tecnologia, com espaço para até sete pessoas. Ele carrega todo o nosso conhecimento e respeito aos clientes da região, beneficiando-se de nossa estrutura local - um diferencial único que nos permite desenvolver produtos especiais e inovadores”, afirma Antonio Filosa, presidente da Stellantis na América do Sul.

Uma equipe com mais de 350 pessoas participou do desenvolvimento do SUV Citroën C3 Aircross na região, usando os diversos laboratórios e campos de prova que a Stellantis dispõe na América do Sul e também em outros continentes.

“O Novo SUV Citroën C3 Aircross é o segundo dos três modelos do projeto C-Cubed, e irá trilhar o sucesso aberto com o Novo C3, que já conquistou mais de 17 mil clientes em toda a nossa região [...] Com esse veículo, abrimos mais um capítulo de nossa rica história, com todo o DNA e robustez da marca, e estamos ansiosos para oferecer aos nossos clientes o SUV que eles tanto procuraram”, complementa Vanessa Castanho, vice-presidente da Citroën para a América do Sul.

SUV Citroën C3 Aircross | Foto: Citroëm/Divulgação

Design SUV Citroën C3 Aircross

O destaque vai para pintura em dois tons, um item que faz parte da história da marca e que está presente em 100% da gama na região. A dianteira é dividida por duas linhas retas, que formam um “Y” nas extremidades e se aproximam em direção ao centro do carro, formando o Duplo Chevron que identifica todos os modelos da Citroën.

O capô é elevado com vincos longitudinais e nos para-lamas alargados, que ficam ainda mais destacados pelos arcos pretos em torno das caixas de roda. O design ganha reforço das luzes de condução diurna de LEDs, cujos traços se unem ao estilo do SUV Citroën C3 Aircross, que tem 1,80 m de largura e 4,32 m de comprimento.

Na lateral, destacam-se as amplas portas traseiras, projetadas para otimizar o acesso às segunda e terceira fileiras de assentos. Integradas ao design, elas carregam as fortes linhas de caráter do SUV C3 Aircross da dianteira até a traseira, passando pelas janelas na coluna C, que criam uma área envidraçada ao mesmo tempo que aumentam o conforto dos ocupantes dos bancos traseiros.

Os conjuntos ópticos são unidos por um elemento visual na tampa do porta-malas, dando ao SUV C3 Aircross um estilo robusto. Esses elementos continuam no para-choque, que une forma e função em uma peça que protege o modelo ao mesmo tempo em que destaca o vão-livre de 200 mm e o ângulo de saída.

Por dentro, o modelo se beneficia de uma abordagem 360º, que contempla todos os elementos ao redor dos ocupantes para que eles sempre tenham conforto e bem-estar a bordo. Esse cuidado começa já no banco do motorista, que terá, à sua frente, um quadro de instrumentos digital com tela customizável de 7”.

A interface intuitiva faz dupla com o Citroën Connect Touchscreen de 10”, equipado com integração Android Auto e Apple Carplay sem fio. O SUV C3 Aircross pode, inclusive, ser equipado com até cinco conectores USB, garantindo que todos a bordo possam usar e recarregar seus smartphones.

O veículo é equipado com uma suspensão capaz de absorver as mais diferentes irregularidades do piso e possui bancos em dois tons.

A climatização da cabine conta com sistema de ventilação no teto. O entre-eixos de 2,67 metros possibilita uma grande cabine para todos, e os passageiros da segunda fileira poderão ter mais espaço para as pernas.

SUV Citroën C3 Aircross | Foto: Citroën/Divulgação

Vale destacar que os dois bancos da terceira fileira são individuais e removíveis. É possível usar ambos, somente um ou retirá-los completamente, ampliando o porta-malas. Cada assento pesa, aproximadamente, 8 kg cada.

O compartimento para bagagens é de até 489 litros de volume pelo padrão VDA.

América do Sul

O modelo destinado à América do Sul foi preparado de acordo com a necessidade de cada país. O time da Stellantis na América do Sul rodou mais de meio milhão de quilômetros, em diversos países, no processo de desenvolvimento do SUV Citroën C3 Aircross.

Os engenheiros fizeram, inclusive, estudo pelas terras do Nordeste brasileiro e até pelo frio extremo do Círculo Polar Ártico para que o SUV do segmento conseguisse se adaptar às variações climáticas da região.

“O Novo SUV Citroën C3 Aircross nasce com a força da Stellantis na América do Sul. Ele é uma peça essencial para o crescimento do grupo e da Citroën na região, e estamos ansiosos para apresentar todos os detalhes dele em seu lançamento. Não temos dúvidas que ele será mais um produto de sucesso da Stellantis”, conclui Antonio Filosa.

Veja também

Streaming Morte de PC Farias será retratada em nova série; conheça os detalhes da produção