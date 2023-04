A- A+

Collor parcela dívida de R$ 1,5 Milhão de IPVA de carros Bentley, Lamborghini e Rolls-Royce O montante foi dividido em 60 vezes, em acordo com a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo

O ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor somava uma dívida de mais de R$ 1,5 milhão do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de três carros de luxo. Em acordo com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) de São Paulo, o valor milionário foi parcelado em 60 vezes, o equivalente a cinco anos.

A dívida é relacionada a uma empresa aberta no nome de Collor e do filho Fernando James Braz Collor de Mello, a Água Branca Participações. Os veículos com IPVA atrasado são das marcas Bentley, Lamborghini e Rolls-Royce. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Segundo a publicação, a primeira prestação já foi paga e, para isso, Collor teria desembolsado cerca de R$ 62 mil.

Um dos automóveis quase foi leiloado no ano passado, por determinação da Justiça. O leilão foi suspenso depois da empresa se propor a pagar a dívida em dez parcelas, porém o acordo não foi cumprido.

Lamborghini Aventador, mesmo modelo de carro de Collor apreendido na Lava Jato. Pixabay/ Eric Heidebroek

A Lamborghini de Collor já foi apreendida pela Polícia Federal em 2015, durante uma das fases da Operação Lava Jato. Depois, o veículo foi devolvido, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Fiat Elba foi decisivo no processo de impeachment do ex-presidente

Em 1992, o Fiat Elba Weekend 1991 foi decisivo para o processo que resultou no processo de impeachment contra Fernando Collor.

Ficou comprovado que o carro, que havia sido comprado para presentear a então primeira-dama, Rosane Collor, foi pago com um cheque decorrente do esquema de PC Farias, tesoureiro de Collor na campanha presidencial de 1989.

PC Farias foi apontado como testa de ferro de Collor em um esquema que desviou mais de R$ 1 bilhão dos cofres públicos.

Fiat Elba de Collor entrando na Casa da Dinda, mansão da família Collor de Mello, em 1991. FIAT BR

