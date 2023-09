A- A+

Com 1.100 km de autonomia, espaço para seis pessoas e até karaokê, Seres lança SUV híbrido no Brasil O carro tem, ainda, poltronas traseiras reclináveis

Leia Também

• Citroën lança a van de camping Type Holidays; confira detalhes

• Fiat vai lançar a linha Cronos 2024 com versão para PCD; veja os preços

• VW Saveiro 2024 ganha novo design e versão topo de linha; confira detalhes e preços

A recém-chegada ao Brasil Seres vai lançar o segundo carro no País, após os Seres 3, 5 e 5 EVR. A aposta da vez da chinesa é o SUV M7, que mede mais de 5 metros de comprimento e conta com um sistema híbrido com até 1.100 km autonomia. As vendas devem ficar para o último trimestre deste ano.

Com design robusto, além dos 5 m de comprimento, o Seres M7 mede 1.945 mm de largura, 1.775 mm de altura e tem um entre-eixos de 2.850 mm. O veículo tem espaço para seis pessoas, eliminando o banco central da segunda fileira para garantir que todos viajem com conforto. É possível inclinar os assentos traseiros.

Seres M7. Divulgação/Seres

Seres M7. Divulgação/Seres

O motor desse gigante é um elétrico de 272 cv movendo o veículo na versão de tração traseira, adicionando um segundo de 177 cv no eixo dianteiro na versão AWD. Nessa configuração, a autonomia fica entre 165 km e 500 km. Para alcançar os prometidos 1.100 km, é preciso usar o motor 1.5 turbo de 122 cv, que serve de gerador de energia para as baterias de 88 kWh.

Os dados oficiais apontam para uma potência total de 455 cv e um torque imediato de 67,3 kgf/m, capazes de fazer o carro ir de 0 a 100 km/h em apenas 4,8 segundos.

Um dos destaques vai para o sistema de entretenimento, que tem um som de 1.000W com 19 alto-falantes. Além do assistente por voz, que é capaz de reconhecer qual dos passageiros está falando para não atrapalhar os comandos. O mesmo assistente monitora o veículo e nota quando os ocupantes estão cansados. Nestes casos, basta um comando por voz para que o sistema ajuste a temperatura e reduza o som ambiente.

Seres M7. Divulgação/Seres

A cabine não tem controles físicos, sendo a central multimídia que concentra todos os comandos. O sistema operacional é o Huawei, que tem funções como videochamada (usando uma câmera interna) e até karaokê, que vem, inclusive, com microfone wireless feito especialmente para usar dentro do veículo.

Seres M7. Divulgação/Seres

A fabricante ainda não revelou os preços, porém o que se especula é que ele deve ser comercializado por, pelo menos, mais de R$ 500 mil.

Veja também

Entrevista "Governo está de braços abertos" para o PL, diz Randolfe Rodrigues