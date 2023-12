A- A+

Nervoso no teste prático para a primeira CNH? No Recife, Detran agora oferece apoio psicopedagógico Programa visa a diminuir índice mensal de 36% de reprovação - dos quase 12.140 candidatos no Recife, 4,4 mil não passam

O nervosismo bateu na iminência de fazer o teste prático para tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH)? O Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) está com um suporte para aliviar a tensão de quem vai se submeter à prova na pista localizada na sede do órgão no Recife, no bairro do Bongi, Zona Oeste da Cidade. Desde essa segunda-feira (11), o candidato pode se consultar com profissional de psicopedagogia.



Intitulado Tranqualiza, o programa vem, segundo a direção do Detran-PE, para diminuir o número de reprovações mensais no exame - atualmente, dos quase 12.140 candidatos no Recife, 4,4 mil não passam, uma taxa de mais de 36% de reprovação.

"O candidato vai passar por uma sala toda adequada para ele, e as psicólogas vão dar uma palestra e conversar por 15 minutos com os alunos, para tranquilizá-los. Estamos fazendo isso porque chegou ao nosso conhecimento a questão de pessoas que estavam muito nervosas na hora do teste, o que pode até resultar em reprovação. Vai ser um ambiente de descontração", explicou o diretor-presidente do Detran-PE, Carlos Ferreira, em visita à Folha de Pernambuco na manhã desta segunda.

"Além dessa parte com os candidatos, também estamos tendo palestra com os treinadores, para que tenham sensibilidade e esse humanismo que estamos querendo passar para eles, para que se coloquem no lugar dos candidatos, que nem sempre chegam bem, ou nem se alimentam de forma adequada", complementou Ferreira.



Segundo o Detran-PE, o serviço será realizado de forma contínua: em caso de prova, o candidato pode pedir o atendimento psicopedagógico antes de entrar no pátio.

