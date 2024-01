A- A+

Com design robusto e tradição off-road, Jeep Wrangler oferece economia e potência Com portas e capotas removíveis, modelo proporciona bom desempenho tanto na cidade quanto em trilhas

O modelo Wrangler da Jeep é um veículo que traz a fusão entre o contemporâneo e o espírito de aventura que um off-road pode proporcionar. O veículo tem design em metal e motor 4 cilindros, que oferece economia sem comprometer a potência, aprimorando o desempenho tanto em ambientes urbanos quanto em trilhas off-road desafiadoras.

O motor permite capacidade de reboque de até 1,5 toneladas, além de saídas de ar elevadas que contribuem para manter a água do lado de fora, conferindo ao veículo uma capacidade de imersão de até 76cm.

Jeep Wrangler. Divulgação/Jeep

O carro conta com duas versões: Sahara e Rubicon. Ambas trazem a capacidade off-road de tração, distância do solo, articulação, manobrabilidade e capacidade de submersão. As portas e capotas são removíveis, e o para-brisa, rebatível. Com isso, é possível que o condutor personalize o veículo de acordo com a necessidade.

No quesito navegação, o carro possui nova câmera frontal Off-Road Trail Cam, exclusiva no segmento,que oferece linhas de grade que exibem o caminho à frente dos pneus para ajudar o condutor nos diferentes tipos de solo.

O Jeep Wrangler tem sistema Off-Road Pages, que traz acesso em tempo real aos dados de desempenho off-road, otimizando a experiência durante as aventuras, como inclinação lateral e vertical, altitude, coordenadas e temperatura de transmissão.

Jeep Wrangler. Divulgação/Jeep

O veículo tem central multimídia Uconnect de 8.4 polegadas com acesso à Apple Carplay e Android Auto, além de Spotify, Waze, Google Maps e diversos outros aplicativos conectados com um smartphone.

“Esse carro oferece a combinação perfeita entre robustez e sofisticação. Para os amantes de veículos off-road e aqueles que procuram uma experiência de condução única nesta temporada de férias e verão, vale a pena investir no modelo", diz Matheus Mendonça, diretor comercial da rede Italiana Automóveis.

O modelo está sendo vendido a partir de R$ 471.546,00.

Jeep Wrangler. Divulgação/Jeep

Confira outras funcionalidades do Jeep Wrangler:

Design Distinto

O Jeep Wrangler ostenta um design robusto e inconfundível, mantendo a autenticidade da linha Wrangler, com sua grade dianteira icônica, para-lamas destacados e teto removível, permitindo aos condutores personalizar sua experiência ao ar livre.

Desempenho Off-Road Superior

Com tração nas quatro rodas e suspensão preparada para terrenos acidentados, o Wrangler é ideal para condutores que curtem aventuras off-road, proporcionando estabilidade e controle excepcionais em qualquer tipo de terreno.

Barra Estabilizadora

O Jeep Wrangler possui barra estabilizadora dianteira com desconexão eletrônica que aumenta em mais 30% a articulação de suspensão no eixo dianteiro com o toque de um botão.

Novo Piloto Automático Adaptativo

Se os sensores detectam algum obstáculo, como um carro mais lento à frente, já adaptam a velocidade para manter distância.

Jeep Wrangler. Divulgação/Jeep

Bloqueadora de diferencial Tru-Lock

Com o exclusivo sistema Tru-Lock para bloqueio eletrônico dos diferenciais traseiro e traseiro/dianteiro, o Jeep Wrangler evita que as rodas sem contato com o solo girem em falso, direcionando o torque para as rodas com aderência.

Sistema Rock-Trac

Exclusivo na versão Rubicon, proporciona uma experiência off-road mais eficiente, que garante menos rotações por eixo a cada giro do motor, entregando maior torque.

