Com expansão pelo Nordeste em alta, Grupo Newchase inaugura concessionária Terra Forte Pernambuco Companhia natural da Bahia atua na área há 32 anos, conta com 38 lojas distribuídas por seis estados

O Grupo Newchase, baianos com 32 anos de expertise no setor automotivo, em mais um passo de expansão, chegará em terras pernambucanas. O evento de inauguração da nova concessionária Toyota, a Terra Forte Pernambuco, aconteceu no último dia 12 de dezembro. A loja está localizada na Estrada da Batalha, 898, Próximo ao Aeroporto Internacional do Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

Com uma trajetória consolidada e presente em seis estados com 38 lojas, o GNC se destaca como referência na região, contando com mais de 2,3 mil colaboradores.

A Terra Forte Pernambuco representa um marco estratégico para o Grupo Newchase ao adentrar o Grande Recife. "Estamos nos sentindo muito honrados e felizes chegamos ao estado economicamente crucial, mais importante da nossa região. E chegamos já pensando em expansão. Para nós, este é apenas o início de um ciclo. Buscamos um crescimento contundente no curto, médio e longo prazo", explicou Gercino Coelho Filho, CEO do Grupo Newchase.

Toyota Terra Forte Pernambuco | Fonte: Divulgação

Além dele, estiveram presentes no evento o presidente do Grupo GNC, Gercino Coelho; José Ricardo Gomes, diretor comercial da Toyota no Brasil; Luciano Savoldi, CEO e presidente do Banco Toyota do Brasil; Soraya Battistini P. Zanin,Coordenadora de Marketing e Relacionamento; e Fábio Lage Domingues, gerente geral da Toyota no Brasil, consolidando a presença de líderes-chave da montadora.

A imponente loja, com 6.000 m², foi projetada pela VC1one e Engenharia Lumiere, prometendo uma experiência única para os clientes. A aposta na digitalização e humanização, características distintivas da Toyota Motor Corporation no mundo, reforça o compromisso da Terra Forte Pernambuco com a modernidade e atendimento personalizado.

"A nossa busca é pela liderança da marca Toyota no estado. Temos muito potencial de crescimento, ainda mais quando vemos o nível de admiração dos clientes da marca no Brasil, um dos mais altos do mundo", reforça Gercino Coelho Filho.

