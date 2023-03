A- A+

Com teto arrancado e piscina na parte traseira, Corsa “conversível” é apreendido em SC PM ainda autuou o dono do veículo por uma lista extensa de irregularidades

Um condutor que cometia várias infrações para promover vídeos nas redes sociais foi autuado na BR-470, na cidade de Indaial, em Santa Catarina. Além de dirigir perigosamente, o homem, de 25 anos, também cometeu delito de trânsito por irregularidades no seu Corsa “conversível”.

O veículo é um Chevrolet Corsa adaptado irregularmente, tendo sido transformado em um conversível de forma grosseira. O veículo, já completamente descaracterizado, portava, na parte traseira, uma piscina inflável.

O hatch, de origem alemã, teve as colunas B e C cortadas para retirada do teto e também a parte da tampa, além do suporte para os cintos de segurança.

Com pneus em péssimas condições de uso e lanternas queimadas, o automóvel foi flagrado pela PM-SC, e o motorista estava na companhia de outros passageiros.

Veículo com várias rabiscos na lataria foi autuado com diversas infrações. Reprodução

Tendo diversos rabiscos e palavras escritas na lataria, de cor branca, o motorista do Corsa foi autuado por diversas infrações de trânsito:

- Dirigir na contramão

- Conduzir veículo sem equipamento de segurança (no caso, os cintos)

- Conduzir veículo com característica alterada (conversão ilegal da carroceria)

- Dirigir com o braço do lado de fora

- Deixar o passageiro não usar cinto de segurança

- Conduzir o veículo transportando passageiro no compartimento de carga.

Além disso, o dono do carro foi penalizado por mau estado de conservação do veículo, ultrapassagem pela contramão em rua com linha amarela dupla, equipamento obrigatório inoperante (limpadores e lavador de para-brisas) e conduzir o veículo com calçado que não se firma nos pés.

O “conversível” também estava sem espelho retrovisor central, estepe, chave de roda, macaco e triângulo, que conforme Código de Trânsito Brasileiro, são equipamentos obrigatórios.

“O condutor deste veículo colocava em risco a sua própria vida e a de terceiros, um risco à sociedade, podendo atropelar um pedestre e colidir em outros veículos. Era um mau exemplo a crianças e jovens, ensinados desde cedo sobre os cuidados que deve-se ter no trânsito, a educação no trânsito transmitida com tanto esmero pelos agentes públicos e professores”, relatou em nota a PM-SC.

Veja também

EUA O que vai acontecer após o indiciamento de Trump?