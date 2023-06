Confira a lista dos 10 carros mais vendidos no Brasil em maio de 2023; veículo da Fiat lidera o ranking

A- A+

Segundo o ranking dos carros mais vendidos no Brasil em maio de 2023, com dados da consultoria Jato Dynamics, o Fiat Strada e o Volkswagen Polo foram os campeões de emplacamentos em maio. A picape Strada ganhou no geral, e o Polo venceu entre os automóveis de passeio.

O Fiat Strada segue na liderança com folga, chegando próximo dos 10 mil emplacamentos. Já o Volkswagen Polo, 2º colocado nas vendas gerais, obteve 7.636 emplacamentos, desbancando o Chevrolet Onix, que ficou em 3º lugar, com 6.947 unidades vendidas.

A surpresa ficou por conta do Volkswagen T-Cross, que conquistou o 4º lugar, com 6.012 vendas, deixando o Chevrolet Tracker e o Hyundai Creta para trás na posição de SUV mais vendido no mês.

O top 5 do ranking fecha com o Chevrolet Onix Plus, o sedan mais vendido, com 5.624 licenciamentos.

Confira a lista completa dos 10 carros mais vendidos em maio:

1º Fiat Strada - 9.716

2º Volkswagen Polo - 7.636

3º Chevrolet Onix - 6.947

4º Volkswagen T Cross - 6.012

5º Chevrolet Onix Plus - 5.624

6º Jeep Compass - 5.560

7º Chevrolet Tracker - 5.436

8º Hyundai Creta - 5.268

9º Fiat Toro - 4.986

10º Fiat Argo - 4.710

Veja também

REDES SOCIAIS Seguindo o Instagram, WhatsApp também terá canais de transmissão de mensagens