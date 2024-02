A- A+

Confira o ranking dos carros mais vendidos em janeiro de 2024 Fiat Strada, Hyundai HB20 e Volkswagen Polo mantem as posições no pódio

No mês de janeiro de 2024 foram registrados mais de 151 mil carros vendidos no Brasil. De acordo com a JATO Dynamics do Brasil, o resultado representa um crescimento acima de 16% se comparado ao mesmo mês do ano anterior, com menos de 130 mil emplacamentos (129.558).

Nos primeiros lugares nenhuma surpresa. A Fiat Strada continua dominando o ranking. A picape vendeu mais de 8 mil unidades no primeiro mês do ano. Em segundo lugar ficou o Hyundai HB20 com 7.478 emplacamentos, seguido de perto pelo Volkswagen Polo, com 7.258 modelos vendidos.

O sedã mais vendido de janeiro foi o Chevrolet Onix Plus com 3.559 registros.

No pódio entre os SUVs, o primeiro lugar foi para o Hyundai Creta (4.898), seguido pelo Chevrolet Tracker (4.280) e Nissan Kicks (4.074).

No ranking dos 50 mais vendidos, o BYD Dolphin foi o único carro elétrico a figurar a lista. O hatchback movido a bateria apareceu em trigésimo com 1.820 unidades vendidas, superando a Chevrolet Montana (1.792).

O híbrido mais vendido do mês foi o GWM Haval H6, com 1.619 vendas. Já o Renault Kwid é o carro mais barato do Brasil atualmente (R$ 71.190), vendendo 3.609 unidades e ficando em 19º lugar.

Confira a lista dos 10 veículos mais vendidos de janeiro de 2024:

Posição Marca Modelo Vendas 1 Fiat Strada 8.022 2 Hyundai HB20 7.478 3 Volkswagen Polo 7.258 4 Chevrolet Onix 5.714 5 Hyundai Creta 4.898 6 Fiat Argo 4.696 7 Chevrolet Tracker 4.280 8 Toyota Hilux 4.075 9 Nissan Kicks 4.074 10 Fiat Mobi 3.719

Fonte: Jato do Brasil

