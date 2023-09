A- A+

Confira os 10 carros mais vendidos no Brasil em agosto de 2023 Fiat Strada retomou o primeiro lugar no ranking, seguido do Chevrolet Onix e do Volkswagen Polo

As concessionárias emplacaram 196.878 automóveis e comerciais leves no mês passado. Isso representou um aumento marginal de 1,4% em relação aos 194.230 emplacamentos de agosto de 2022, enquanto se observou uma queda de 8,7% em relação ao mês de julho, segundo o relatório divulgado nesta quarta-feira (6), pela Fenabrave.

O Fiat Strada retomou a liderança do ranking, com 12.870 carros vendidos. Em segundo lugar, vem o Chevrolet Onix, com 8.345 emplacamentos, seguido do Volkswagen Polo, que fecha o pódio com 8.220 unidades.

Confira a lista dos 10 carros mais emplacados em agosto de 2023, segundo a Fenabrave:

Posição Marca Veículo Unidades vendidas 1 Fiat Strada 12.870 2 Chevrolet Onix 8.345 3 Volkswagen Polo 8.220 4 Hyundai HB20 8.053 5 Chevrolet Onix Plus 7.055 6 Fiat Mobi 6.593 7 Chevrolet Tracker 6.372 8 Fiat Argo 5.892 9 Honda HR-V 5.775 10 Volkswagen T-Cross 5.452

