Confira os 10 carros mais vendidos no Brasil em dezembro e o ranking de 2023 Fiat Strada, Volkswagen Polo e Chevrolet Onix figuram no pódio da lista

Em dezembro, o ranking dos carros mais vendidos do mês no Brasil teve mudanças em comparação aos últimos meses. O Volkswagen Polo saiu da segunda colocação para a primeira, com 17.999 emplacamentos. Na segunda colocação, o Chevrolet Onix fechou o mês com 10.839 unidades vendidas.

Já o Fiat Strada, que passou maior parte do ano na liderança, perdeu posições e ficou com o terceiro lugar no último mês de 2023, com 10.573 emplacamentos.

Com isso, o ano chegou ao fim com resultado positivo nas vendas de automóveis e comerciais leves. Ao todo, foram 235 mil unidades vendidas em dezembro. Isso corresponde a um aumento de 17,2% com relação ao mês de novembro, segundo dados da JATO Dynamics.

Chevrolet Onix. Divulgação/Chevrolet

Confira a lista dos carros mais vendidos de dezembro de 2023:

Posição Marca Modelo Unidades vendidas 1 Volkswagen Polo 17.999 2 Chevrolet Onix 10.839 3 Fiat Strada 10.573 4 Hyundai HB20 9.627 5 Hyundai Creta 8.579 6 Renault Kwid 8.084 7 Volkswagen T-Cross 7.792 8 Fiat Mobi 7.395 9 Chevrolet Tracker 6.769 10 Chevrolet Onix Plus 6.375

Fonte: Jato do Brasil

Fiat Strada foi o carro mais vendido de 2023

Fiat Strada Ultra 2024. Divulgação/Fiat

Foram vendidos 2,17 milhões de carros e comerciais leves em 2023, um crescimento de 11,3% comparado com o ano anterior de acordo com os números da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

O carro mais vendido do ano foi a picape Fiat Strada, com 120.599 unidades, seguida pelo Volkswagen Polo, com 111.242, e o Chevrolet Onix, com 102.042.

Em quarto lugar, ficou o Hyundai HB20 com 88.905 emplacamentos. O Onix Plus fechou o top 5, com 74.887 unidades vendidas.

Na categoria SUV, o mais vendido foi o Volkswagen T-Cross, com 72.441 emplacamentos. Já o carro elétrico mais vendido foi o BYD Dolphin (6.807).

Veja o ranking dos 10 carros mais vendidos do ano de 2023 no Brasil:

Marcas mais vendidas do ano no Brasil:

Posição Marca Unidades vendidas 1 Fiat 475.510 2 Volkswagen 346.767 3 GM (Chevrolet) 327.715 4 Toyota 192.180 5 Hyundai 186.231 6 Renault 126.139 7 Jeep 126.958 8 Nissan 72.542 9 Honda 71.987 10 Peugeot 34.661

Fonte: Fenabrave

