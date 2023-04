A- A+

Confira os 10 carros mais vendidos no Brasil em março de 2023 No ranking da Fenabrave, o pódio é composto pelo Fiat Strada, Hyundai HB20 e Chevrolet Onix

A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou o ranking dos carros mais vendidos em março de 2023, e o Fiat Strada (a partir de R$ 99.990) continua no primeiro lugar do pódio.

A picape do grupo Stellantis teve 9.935 veículos vendidos no mês passado, mais de 1.500 unidades à frente do segundo colocado, o Hyundai HB20 (a partir de R$ 79.490). O hatch compacto da marca sul-coreana saltou de menos de 3.000 exemplares emplacados em fevereiro para 8.363 em março.

Hyundai HB20 vendeu 8.363 modelos no mês passado e ficou com o segundo lugar no pódio. Hyundai/Divulgação

O terceiro lugar ficou com o Chevrolet Onix (a partir de R$ 82.490) , que teve 8.283 carros vendidos.

Já o Volkswagen Polo (a partir de R$ 80.580) surpreendeu na quarta colocação, com 8.197, consagrando-se no posto de modelo mais popular da fabricante alemã no Brasil.

Confira, a seguir, o ranking com os 10 carros mais vendidos no Brasil em março de 2023:

1º: Fiat Strada – 9.935

2º: Hyundai HB20 – 8.363

3º: Chevrolet Onix – 8.283

4º: Volkswagen Polo – 8.197

5º: Chevrolet Onix Plus – 7.104

6º: Jeep Compass – 6.988

7º: Renault Kwid – 6.704

8º: Fiat Mobi – 6.384

9º: Fiat Argo – 6.171

10º: Hyundai Creta – 5.851

O Chevrolet Onix ocupa o terceiro lugar com 8.283 modelos vendidos no mês passado. Chevrolet/Divulgação.

Mercado automotivo em recuperação

Segundo dados da Jato Dynamics, foram 185.404 emplacamentos registrados em todo o país, no terceiro mês de 2023, uma alta de 55,8% em relação a fevereiro e de quase 38% se comparado com o mesmo período no ano passado. Isso marca uma importante recuperação do mercado automotivo brasileiro, que passa por uma fase difícil.

De acordo com as pesquisas, os números foram impulsionados pelas vendas para empresas, frotistas e locadoras, que acumulam mais de 55% de todo o mercado. O segmento que mais cresceu em todo o mês foi o de vans e furgões, com 163% na comparação com fevereiro.

Já o tíquete médio de um automóvel no Brasil é de R$ 151.647,40, uma alta de 3,5% ante o mês antecessor e com projeções de crescimento em abril.

