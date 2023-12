A- A+

Confira os detalhes do novo Hyundai Creta na versão elétrica; carro chega ao mercado em 2024 Modelo ganha reestilização e bateria de 45 kWh e motor de 140 cv

A Hyundai está apostando no mercado indiano para receber o primeiro carro elétrico da marca. Entre o final de 2024 e começo de 2025, a montadora vai lançar o novo Creta EV com design remodelado.

O site Autocar flagrou os testes do modelo, que atende internamente pelo codinome SU2i EV, e revelou os detalhes técnicos.

Nos flagras, foi possível notar que o desenho do conjunto frontal foi remodelado e que a traseira ganhou lanternas com formato mais horizontalizado. Além disso, o USV elétrico da Hyundai ganhou uma grade dianteira fechada, ausência de escapamento e rodas com desenho mais aerodinâmico.

N ovo Creta EV. Foto: Divulgação

O veículo conta com uma bateria de 45 kWh da empresa coreana LG Chem, fornecedora global de baterias de íons de lítio da Hyundai. Ainda conforme o Autocar India, a plataforma vai ser a mesma da versão a combustão, mas com adaptações para receber o conjunto elétrico.

O motor é um propulsor único montado no eixo dianteiro com 140 cv e 26 mkgf de torque. São esperados entre 300 a 400 km de autonomia.

Além da Índia, o Creta EV deve chegar a outros países como o Brasil em 2025.

