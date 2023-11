A- A+

Confira quais foram 10 carros mais vendidos no Brasil em outubro de 2023 Strada, Polo e Onix arremataram o pódio

A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou o ranking dos carros mais vendidos no Brasil em outubro de 2023. Ao todo, foram mais de 206 mil carros e comerciais leves vendidos no País. Isso corresponde a 10,3% a mais em relação a setembro.

Mantendo o primeiro lugar, a Fiat Strada vendeu 11.874 unidades. Em segundo ficou o Volkswagen Polo, com 11.123 emplacamentos. Já o Chevrolet Onix fecha o pódio no terceiro lugar, com 10.657 vendas.

VW Polo 2023. Divulgação/Volkswagen

Confira abaixo como ficou o ranking dos dez modelos e marcas mais vendidas do Brasil no mês de outubro:

Posição Modelo Montadora Unidades vendidas 1 Strada Fiat 11.874 2 Polo Volkswagen 11.123 3 Onix Chevrolet 10.657 4 Mobi Fiat 8.037 5 HB20 Hyundai 7.421 6 Onix Plus Chevrolet 7.114 7 T-Cross Chevrolet 6.724 8 Tracker Chevrolet 6.669 9 Kwid Renault 6.394 10 Kicks Nissan 6.115

Fonte: Fenabrave

Chevrolet Onix. Divulgação/Chevrolet

A lista das marcas mais vendidas praticamente acompanha o ranking dos carros mais vendidos.

A Fiat respondeu pela maior fatia de mercado do mês, com 21,5% das vendas. A Volkswagen apareceu em segundo (15,9%) e a Chevrolet, em terceiro (15,6%).

Posição Marca Unidades vendidas 1 Fiat 44.456 2 Volkswagen 32.885 3 Chevrolet 32.260 4 Toyota 17.652 5 Hyundai 16.334 6 Renault 11.895 7 Jeep 9.507 8 Nissan 8.022 9 Honda 5.553 10 CAOA Chery 3.788

Fonte: Fenabrave

Desde o início do ano foram vendidos no país 1.738.890 carros ou comerciais leves. O crescimento é de 10,9% quando comparado com o mesmo período de 2022.

