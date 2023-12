Confira ranking dos carros mais vendidos de novembro 2023; Fiat Strada segue na liderança

A- A+

Mantendo a hegemonia dos últimos meses, a Fiat Strada segue em primeiro lugar no ranking dos carros mais vendidos de novembro de 2023, com 11.518 vendas. Os números são da consultoria Jato Dynamics para o Guia do Carro, com dados oficiais do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

O Volkswagen Polo ficou em segundo lugar com 10.197 unidades. Já o Hyundai HB20 ocupa mais uma vez a terceira posição, com 10.057 emplacamentos. A dupla ultrapassou o Chevrolet Onix, que vendeu 9.802 unidades, ficando em quarto lugar.

Volkswagen Polo. Divulgação/Volkswagen

No mês de novembro, as vendas de carros novos apresentaram queda de 2,47%, com registro de 200.784 licenciamentos. Em comparação com o mesmo período de 2022, houve um aumento de 9.659 veículos, representando uma alta de 5,1%.

Hyundai HB20. Divulgação/Hyundai

Confira a lista completa dos 20 carros mais vendidos de novembro de 2023:

1º FIAT STRADA - 11.518

2º VOLKSWAGEN POLO - 10.197

3º HYUNDAI HB20 - 10.057

4º CHEVROLET ONIX - 9.802

5º HYUNDAI CRETA - 6.989

6º VOLKSWAGEN T-CROSS - 6.525

7º FIAT MOBI - 6.367

8º RENAULT KWID - 5.948

9º CHEVROLET TRACKER - 5.899

10º JEEP COMPASS - 5.751

11º FIAT CRONOS - 5.572

12º CHEVROLET ONIX PLUS - 5.423

13º FIAT ARGO - 5.335

14º FIAT PULSE - 4.719

15º VOLKSWAGEN NIVUS - 4.421

16º FIAT TORO - 4.418

17º JEEP RENEGADE - 4.236

18º NISSAN KICKS - 4.189

19º HONDA HR-V - 3.924

20º TOYOTA HILUX - 3.783

Veja também

MACEIÓ Governo federal pagará auxílio a pescadores e marisqueiras de Maceió