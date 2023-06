Confira valores de modelos de carros que já estão com os descontos anunciados pelo governo federal

A- A+

Com o anúncio do governo federal sobre as medidas de estímulo à indústria para o chamado carro popular, algumas marcas já atualizaram os valores de alguns modelos.

A Jeep® chega com os preços reajustados para duas de suas versões do Jeep Renegade, a 1.3 Turbo e a Sport. A versão 1.3 Turbo passa de R$ 125.990 para R$ 115.990, e a versão Sport passa de R$ 134.990 para também R$ 115.990.

De série, as versões 1.3 Turbo e Sport contam com o motor mais potente da categoria, o T270 de até 185 cv, além de seis airbags, controle de estabilidade e tração, Traction Control +, modo Sport, faróis Full LED, frenagem autônoma de emergência, alerta e assistente de manutenção de faixa, detector de fadiga, três conectores USB (sendo um do tipo C), rodas de liga-leve de 17”, start-stop, câmbio automático de seis marchas, freio de estacionamento eletrônico, quadro de instrumentos com tela de TFT customizável, ar-condicionado, sistema multimídia de 7” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, piloto automático. limitador de velocidade ajustável entre outros itens.

A Citroën traz o novo modelo do C3, que agora parte de R$ 62.990 na versão Live, na modalidade de faturamento direto para o cliente Pessoa Física, direto na concessionária.

Novo C3. Divulgação/Citroen

O Novo C3 não teve alteração no pacote de equipamentos em nenhuma versão e, no pacote Live, segue equipado com travas, abertura do porta-malas e vidros elétricos dianteiros, ar-condicionado, direção elétrica, luzes de condução diurna (DRL), controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa, rodas de 15” e diversos outros equipamentos.

Os novos valores que passam a vigorar das variações do C3 são:

Novo C3 1.0 Live – R$ 62.990 (exclusivo para faturamento direto para o cliente Pessoa Física)

Novo C3 1.0 Live Pack – R$ 70.990

Novo C3 1.0 Feel – R$ 74.990

Novo C3 1.6 Feel – R$ 84.990

Novo C3 1.6 Feel Pack Automático – R$ 93.790

O Peugeot 208, sucesso de vendas da marca francesa, principalmente com a motorização 1.0 Firefly, passa de R$ 69.990,00 para R$ 62.990 na versão de entrada LIKE MT.

Peugeot 208. Divulgação/Peugeot

A versão STYLE 1.0, campeã de comparativos e considerada versão de hatch mais completa do mercado, passa de R$ 86.990 para R$ 75.990, com ar-condicionado digital, sistema Hill Assist, vidros elétricos, airbags, faróis Full LED, multimidia 10,3", teto solar panorâmico e muitos outros.

Já a Fiat reduziu o valor de seis modelos em 21 versões. São eles o Mobi, Argo, Cronos, Pulse, Strada e Fiorino, abrangendo as categorias subcompacto, hatch, sedã, SUV, picape e furgão. Os incentivos totais do governo e montadora chegam a atingir até R$ 12 mil em algumas versões.

Um dos grandes destaques é o Mobi, modelo de entrada da gama Fiat, que oferece uma excepcional relação custo-benefício e agora é oferecido a R$ 58.990, se consolidando como uma ótima opção para aqueles que buscam um carro econômico e versátil.

O Pulse chega à redução de R$11.000 no valor do Drive 1.3, que passa a custar R$ 89.990. Já aqueles que preferem o câmbio automático, as versões Drive 1.3 AT e Audace T200 AT ficaram mais baratas e passam a custar R$ 102.990 e R$ 109.990, respectivamente.

A linha Argo agora está a partir de R$ 69.990, o que representa, entre incentivos e bônus, uma economia de quase R$ 10 mil.

O Argo Trekking 1.3 MT, por exemplo, pode chegar numa oferta que atinge R$ 83.990.

O Fiat Cronos está disponível a partir de R$ 71.990, o que representa mais de R$ 12 mil em incentivos e bônus. O Cronos Drive 1.3 tem preço sugerido de R$ 83.990.

O Fiorino Endurance, líder absoluto do seu segmento e com mais de 40 anos de tradição, agora é oferecido por R$ 106.740.

O veículo mais vendido do país também não ficou de fora. A linha Strada chega com novidades nos preços para cinco versões. Agora, a gama parte de R$ 95.990, mais precisamente na versão Endurance Cabine Plus.

Fiat Strada. Divulgação/Fiat

Os novos valores que passam a vigorar das variações do Fiat Strada são:

Endurance Cabine Plus - R$ 95.990

Freedom Cabine Plus – R$ 100.990

Freedom Cabine Dupla – R$ 107.990

Volcano Cabine Dupla – R$ 108.990

Volcano Cabine Dupla AT – R$ 114.990

