Conheça o Bugatti Centodieci, novo carro de CR7; carro custa R$45 milhões e foi assediado por fãs Em jantar com a noiva, num restaurante em Madri, jogador chamou atenção com veículo luxuoso e exclusivo

Cristiano Ronaldo (CR7) foi cercado por fãs em Madri, na terça-feira (28), quando tentava entrar no exclusivo Bugatti Centodieci após jantar com a noiva, Georgina Rodríguez. O carro é avaliado em 8 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões). Só há no mundo 10 unidades do veículo da marca de luxo francesa.

O hiperesportivo, que é inspirado no icônico Bugatti EB110, para celebrar o 110º aniversário do nascimento do fundador Ettore Bugatti, tem como base de projeto o Chiron (R$ 53,6 milhões), carro que CR7 já possui.

Equipado com o motor W16 de 8.0 litros, com quatro turbocompressores, a potência é de 1600 cv a 7.000 rpm e vai de zero a 100 km/h em 2,4 segundos, podendo chegar a até 380 km/h.

O câmbio é automatizado e possui dupla embreagem. Ronaldo teria encomendado o modelo nas cores preta e branca para celebrar o título italiano da temporada 2019/2020 conquistado pela Juventus.

CR7 ainda possui um terceiro Bugatti: o Veyron Grand Sport (R$ 16 milhões), comprado após a conquista de Portugal na Euro 2016. Os três modelos ganham companhia do Audi R8 (R$ 1,65 milhão), McLaren MP4-12 C (R$ 2,2 milhões), Rolls-Royce Phantom (R$ 3 milhões) e Lamborghini Aventador (R$ 8,2 milhões) na coleção do craque.

