Conheça o Chevrolet Silverado, carro da campeã do BBB 23; confira detalhes e valor A versão High Country conta com motor 6.2 V8 a gasolina

O Brasil vai conhecer, nesta terça-feira (25), a campeã do Big Brother Brasil 23. O prêmio, que está acumulado no valor de R$ 2,88 milhões, está sendo disputado pela médica Amanda Meirelles, pela cantora Aline Wirley e pela atriz Bruna Griphao.

Além do dinheiro, a campeã da edição vai levar também o lançamento e aposta da Chevrolet para o segundo semestre deste ano: a picape Silverado 2024.

De acordo com a montadora, a promessa é estabelecer um novo patamar de sofisticação, performance e tecnologia no segmento de picapes grandes, que chega ao mercado brasileiro para concorrer com as Ford F-150 e RAM 1500.

“Este é o ano das picapes para a Chevrolet. Primeiro lançamos a Nova Montana, depois apresentamos a Nova S10 Midnight e vamos fechar o ano com chave de ouro, celebrando a chegada da inédita Chevrolet Silverado. E o BBB é, sem dúvida, a melhor plataforma para darmos a visibilidade que o modelo merece”, comenta Chris Rego, diretora-executiva de Marketing GM América do Sul.

Nova picape Chevrolet Silverado 2024. Jeffrey Sauger/GM

O carro chega ao Brasil em duas versões: Trail Boss Z71 e High Country. O da campeã do BBB será o modelo de topo, a picape High Country, que conta com motor 6.2 V8 Ecotec3 a gasolina, que gera 426 cv de potência e 63,6 kgfm de torque. O câmbio é automático de dez marchas e a tração é 4x4.

O veículo tem cabine dupla e 5,91 metros de comprimento e 3,74 m de distância entre os eixos.

Entre os equipamentos, a Silverado tem câmeras por todos os lados, telas de alta resolução para quadro de instrumentos de 12,3 polegadas e central de multimídia de 13,4 polegadas.

A picape possui saídas de ar-condicionado traseiras e portas USB, bem como revestimento que imita couro e assistentes de condução semiautônoma. O veículo também tem câmera interna para monitorar as reações do motorista. Desse modo, caso os olhos não estejam voltados para a estrada, a picape emite alerta sonoro.

Cabine e panel do novo Silverado. Jeffrey Sauger/GM

Além disso, a Silverado possui seis airbags, frenagem autônoma de emergência, conjunto óptico em led, suspensão com amortecedores monotubo e rodas de 20 polegadas.

A lista de itens para a versão de topo ainda conta com alguns itens exclusivos, como a tampa da caçamba com abertura elétrica, detalhes do veículo cromado, acabamento de madeira no painel e nas portas, retrovisor interno digital com imagens da câmera de ré e piloto automático adaptativo.

Sobre o preço, é preciso levar em conta que o modelo concorre no segmento de picapes grandes e, por isso, o valor deve variar entre R$ 450 mil e R$ 500 mil.

