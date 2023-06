Correios faz leilão de mais de 50 veículos em Pernambuco

A- A+

Os Correios abriram licitação eletrônica para a venda de 58 veículos que fazem parte da frota da empresa em Pernambuco. As informações sobre a alienação dos bens móveis, edital e fotos, estão acessíveis na página de licitações no site da empresa sob o nº1000420.

As propostas podem ser feitas nos dias 3 e 4 de julho por qualquer pessoa física ou jurídica. Os interessados podem agendar previamente visita aos veículos no Centro de Tratamento de Encomendas (CTE), localizado no bairro de San Martin, Zona Oeste do Recife.

Para fazer o cadastro e ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar da licitação precisam comparecer a uma agência do Banco do Brasil para obter a chave de identificação e a senha pessoal.

Confira quando vai se dar a disputa dos lotes:

Lotes 01 a 20 - 3 de julho, às 14h

Lotes 21 a 40 - 4 de julho, às 9h

Lotes 41 a 58 – 4 de julho, às 14h

Visita previamente agendada dos lotes:

Centro de Tratamento de Encomendas (CTE) - Avenida General San Martin, 1083, San Martin,Recife - PE

Telefones: (81) 2121.6804 e (81) 2121.6609

Para outras informações, é possível consultar a Central de Atendimento do Banco do Brasil pelos telefones 4004-0001 (capitais e Regiões Metropolitana) e 0800-729-0001 (demais localidades), ou diretamente no site www.licitacoes-e.com.br.

Veja também

STF Barroso vai assumir presidência do Supremo por 15 dias