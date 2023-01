A- A+

CTTU prorroga recadastramento de taxistas do Recife com placas terminadas em 0; saiba como agendar Autarquia lembra que "é importante que os permissionários realizem o recadastramento no prazo regula

Taxistas do Recife com placas dos veículos terminadas em 0 têm até 13 de janeiro para fazer o recadastramento anual junto à Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

A CTTU lembra que "é importante que os permissionários realizem o recadastramento no prazo regular para evitar multas".

O agendamento do serviço deve ser feito pelo site cttu.recife.pe.gov.br.

A partir do dia 13 de janeiro, as notificações terão alteração no valor da multa, como estabelece a Lei Municipal nº 17.537/2009.

Por isso, a CTTU alerta que os permissionários não atrasem o recadastramento.

Veja também

APREENSÃO Polícia Rodoviária Federal apreendeu 14kg de substância análoga a Skunk