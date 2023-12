A- A+

De acordo com Anfavea, 27% dos carros vendidos em 2023 são de locadoras Percentual de planos de assinatura e alugueis comuns segue acima do nível antes da pandemia

Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), as locadoras representam cerca de 27% dos carros vendidos neste ano, sendo o setor que mais alavancou as vendas das montadoras.

Os números seguem acima do percentual de 2019, que era de 20%, mas está abaixo de 2022, que chegou a 30% devido ao boom das compras represadas pela falta de automóveis decorrente da crise de abastecimento de componentes eletrônicos.

De acordo com o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, o resultado reflete, em parte, uma mudança de comportamento dos consumidores, que preferem não investir no carro próprio para aderir a planos de assinatura.

Os números apresentados pela entidade mostram que as locadoras devem terminar o ano com 570 mil carros comprados. Outro destaque do relatório, é que as frotas dessas empresas tiveram crescimento de 56% de 2019 para cá, passando de 1,5 milhão de unidades.

Os dados também indicam que as locadoras estão não só comprando mais como também vendendo menos seus automóveis usados. A idade média dos veículos alugados subiu, nesse mesmo período, de 15 para 20 meses.

